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Ekonomi

'Emeklilerin durumlarını iyileştireceğiz'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe imkanları çerçevesinde emeklilerin durumunu iyileştireceklerini bildirdi.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe imkanları çerçevesinde emeklilerin durumunu iyileştireceklerini bildirdi.

Şimşek, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SSK emeklilerine düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Şimşek, Hükümet olarak, bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde emeklilerin durumunu iyileştireceklerini ifade etti. Şimşek, ''Ama bütçe imkanları çerçevesinde bunu yapacağız. Eğer ek bir harcama talebiyle karşılaşırsak, bunun gelirini de ortaya koyarız, bu şekilde bütçe disiplinini de koruruz'' dedi.

Şimşek, TEKEL işçilerine yönelik bir soruyu yanıtlarken, TEKEL'in, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzasının olduğu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla, 5 Şubat 2001'de özelleştirme kapsam ve programına alındığını anımsattı. Şimşek, AKP hükümetinden önce, Haziran 2002'de özelleştirme stratejisinin belirlendiğini anlattı.

KEY ödemelerine ilişkin soruyu Şimşek, ''Bizden yıllar önceki hükümetlerce alınmış, çarçur edilmiş, ortada para yok. 1998'de KEY ödemelerinin iade edileceği kararı veriliyor ama hiçbir hükümet bunu yerine getiremiyor. Hükümetimiz geliyor, KEY ödemelerine başlıyor. Bazı belediyeler, şirketler, idareler zamanında tutmaları gereken kayıtları tutmamışlar. SGK bu işin içinden, veri yetersizliğinden dolayı çıkamadı'' diye yanıtladı.

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