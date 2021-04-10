Emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 1.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Böylece temmuzda hem zam hem de ikramiye alınmış olacak.

Sürekli iş göremezlik geliri olan da ikramiye alacak.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak

İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak. Bu yıl ödeme şeklini SGK duyuracak.

Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor. Emekliler temmuzda aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Yeni emekliler de alıyor

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor.

Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.

Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkân veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Hem kocasından hem babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

Bayram ikramiyesine haciz yok

Bayram ikramiyesine hiçbir şekilde haciz konulamayacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek.

Muhalefet enflasyon ve artan hayat pahalılığını gerekçe göstererek bayram ikramiyelerinin 1500 lira olmasını teklif etmişti. Hükûmetten iktidarın söz konusu çağrısına şimdiye kadar herhangi bir yanıt gelmedi.