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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı

06 Mayıs 2021 10:03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödemesinin bugün başladığını duyurdu.

SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta (bugün), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı“ dedi.

Yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

 

 

 

 

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