Emeklilerin bankası değişiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının Ziraat Bankası yerine Denizbank’tan ödenmesine karar verdi. İmzalanan protokol ile Temmuz ayından itibaren emekli olanlar maaşlarını Denizbank’tan alacak.

Protokole göre, Denizbank İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi büyükşehirlerde bazı şubelerinden kalabalığı engellemek amacıyla emeklilere hizmet vermeyecek. Ülke genelinde şubesi az olan Denizbank PTT ile anlaşma imzalayacak ve şubesinin bulunmadığı yerlerde, emekliler maaşlarını PTT’den alacak. Banka PTT’ye belli bir komisyon ödeyecek.

Emekli maaşları Denizbank'ta

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, SGK’nın Denizbank ile Temmuz ayının başında bir protokol imzaladı. Protokole göre, yeni emekli olacak herkes bundan böyle maaşlarını Denizbank’tan alacak. Daha önce emekli olanlar ise kendi bankalarında kalmaya devam edecek. Protokolde yer alan bir maddeye göre Denizbank, şubesinin bulunmadığı ilçe ya da köylerde PTT ile anlaşacak ve kuruma belli bir komisyon ödeyecek. Emekliler de maaşlarını PTT’den alacak.

Bazı şubeler emekliye kapalı

Protokole göre SGK, vatandaşa ödediği tıbbi malzeme bedellerini de Denizbank üzerinden yapacak. Denizbank İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi büyükşehirlerde bazı şubelerinden, kalabalığı engellemek amacıyla emeklilere hizmet vermeyecek. Bu şubelerden maaşlarını almaları gereken emekliler PTT’ye yönlendirilecek.

Emekliye promosyan parası

Banka maaş almaya başlayacak emeklilere 300 lira promosyon parası verecek. Ancak bunu kabul eden emekliler üç yıl boyunca bankasını değiştiremeyecek. Diğer bankalarla yapılan protokollerdeki “Üç ay önce haber vermek kaydıyla kurum (SGK) sözleşmeyi fesh edebilir” maddesi ise bu protokolde bulunmuyor. Protokolü doğrulayan bir SGK yetkilisi, banka değişikliine neden ihtiyaç duyulduğu sorusunu ise yanıtsız bıraktı.