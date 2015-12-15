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Ekonomi

Emeklilere zam müjdesi!

SSK ve Bağkur emeklilerine 2016 yılı ocak ayından itibaren 100 lira zam yapılacak

15 Aralık 2015 23:01

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda SSK ve Bağkur emeklilerine 2016 yılı ocak ayından itibaren seyyanen ayda 100 TL zam yapılmasını içeren düzenleme kabul edildi.

AKP Eskişehir Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Katip Üyesi Emine Nur Günay'ın söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin olarak hazırladığı önerge, Gelir Vergisi, KDV ve bazı kanunlardaki uygulama sürelerini uzatan yasa tasarısının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine dağıtılmıştı.

Kabul edilen önerge dahilinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2016 yılının ocak ayında yapılacak zamma ilaveten ayda 100 TL daha seyyanen ödeme yapılacak.

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