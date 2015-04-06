Emeklilere zam Meclis'ten geçti

SSK ve Bağkur emeklilerine 1,000 lira ve altındaki gelir ve aylıklara 100 lira, 1,000 liranın üzerindeki gelir ve aylıklara da 1,100 lirayı geçmeyecek şekilde seyyanen zam yapılacak.

TBMM, 24.dönem yasama çalışmalarını hafta sonu tamamlayarak, 7 Haziran'daki seçim nedeniyle tatile girmeden hemen önce "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu" kabul etti.



Soma ve Ermenek'te yaşanan maden kazalarının ardından çalışmaları hızlandırılan yasa ile çalışma hayatı yeniden düzenlenerek, işverene çeşitli sorumluluklar getiriliyor.



Buna göre, işverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek.



Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak.



İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, kusuru yargı kararıyla tespit edilen işveren, 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.



Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlıkça bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.



Madenlerde bulunulan yer ve giriş çıkış takip sistemini kurma yükümlülüğü 2016 yılının başında yürürlüğe girecek.





Çocuk teşviki





Yasada ayrıca çalışanlar için çocuk teşviki ile ilgili düzenlemeler de yer aldı. Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10'a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak.



Ermenek'te meydana gelen maden kazasında, sigortalı olanlar ile kazada hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine, 6 ay süreyle brüt asgari ücretin iki katı tutarında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılacak. Bu ödemelerde vergi kesintisi yapılmayacak.

Kanunla, genç işsizler için istihdam teşviği getiriliyor. 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye iş Kurumu tarafından 31 Aralık 2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların programı bitirmelerini müteakip üç ay içinde meslek alanında işe alınması ve işe alındıkları iş yerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmeleri kaydıyla; imalat sektöründe işe alınmaları halinde 42, diğer sektörlerde işe alınmaları halinde ise 30 ay süreyle asgari ücret üzerinden sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.





Kamu ihale sözleşmelerinde değişiklik





Yasa, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda da değişiklik yapıyor. Bu çerçevede ihaleli işlerde, iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülükler ihale öncesinde belirlenecek.



Yeraltı maden işletmeciliği yapan şirketlere ait malların TMSF tarafından el koyma ya da takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerin hak ettikleri kıdem tazminatları ve diğer ücret alacakları ödemesinde kullanılacak.



Yasa ile maden işçilerinin çalışma saatleri de yeniden düzenleniyor. Çalışma süresinden sayılan haller dahil, yer altında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma süresi en çok 7.5 saat, haftalık çalışma süresi ise en çok 37.5 saat olacak.





Emekliye zam





Yasaya eklenen yeni madde ile SSK ve Bağkur emeklilerine Temmuz ayı ödeme döneminde yapılacak artıştan sonra, dosya bazında ödenmesi gereken tutar esas alınmak suretiyle 1,000 lira ve altındaki gelir ve aylıklara 100 lira, 1,000 liranın üzerindeki gelir ve aylıklara da 1,100 lirayı geçmeyecek şekilde seyyanen zam yapılacak.