Emeklilere zam farkı Ağustos'ta ödenecek

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 850 bin 913 kişiye oluşan farkların, Ağustos ayı itibariyle ödeneceğini açıkladı.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 850 bin 913 kişiye, 1 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, gelecek ay içerisinde aylık almakta oldukları gün itibariyle ödeneceğini bildirdi.



SGK Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arası için yeniden tespiti nedeniyle emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 850 bin 913 kişiye, 1 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık farkı tutarlarının ödenmesi ile ilgili bilgi verildi.



Açıklamada, Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısının (0,059445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,7931) olarak yeniden belirlendiği ifade edildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



''5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 850 bin 913 kişinin 1 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Ağustos 2010 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibariyle ödeme yapılacaktır. Buna göre, A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; -1. Grupta aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, -2. Grupta aylık alanlara; Temmuz-Ağustos ayı olmak üzere 2 aylık tutarında, -3. Grupta aylık alanlara; Temmuz-Ağustos-Eylül ayı olmak üzere 3 aylık tutarında, B- Aylıklarını birer aylık olarak alanlara; Temmuz ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.''





