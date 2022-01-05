Emekli maaşlarına yapılan zamların asgari ücret zammının altında kaldığını belirten Yeni Emekliler Birliği Sendikası Genel Başkanı İsrafil Odabaş, “Hükümet, çalışanlara ve emeklilere zam yapmadan önce zammın beş katını geri aldı. Emeklilere yüzdelik artış değil, seyyanen zam yapılmalıdır” dedi.

İsrafil Odabaş, bugün yaptığı açıklamada, hükümetin izlediği ücret politikasını eleştirdi. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğine işaret eden Odabaş, şunları kaydetti:

"Emekliler ve aileleri artık yatağa aç yatıyor"

“Emeklisi açken kendisi tok yatan yönetim bizden değildir. Emekliler ve aileleri artık yatağa aç yatıyor. Bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarılmalıdır.

"Çalışan memurlar ve emekliler hüsrana uğradı"

Memur-Sen Konfederasyonu ve Başkanı, toplu sözleşme masasına çalışanlar ve emekliler için insan onuruna yaraşır bir ücret talebiyle oturdu. Ancak 5 ay ileriyi görmedikleri için çalışan memurlar ve emekliler hüsrana uğradı. Memur-Sen, yapılan pazarlıkta üyelerini yüzde 5 artı 7’ye sattı. Memur-Sen, sendika üyelerini ve biz emeklileri de yaktı.

"Emekliler acınacak durumdadır"

Yetkili konfederasyon olarak toplu sözleşme masasına oturan Memur-Sen, bugüne kadar emekliler için hiçbir konuyu gündeme getirmedi. Bu nedenle emekliler 3-5 kuruşluk maaş zammına köle ediliyor. Bugün ülkemizdeki emekliler kadar durumu vahim olan, acınacak durumda olan kimse yoktur. Bugünkü hükümet gibi bugüne kadar ki tüm hükümetler emeklisine saygı göstermemiş, onların içinde bulunduğu durumu anlamamışlardır.

"Emeklisini devletin sırtında kambur gören anlayış"

Emeklisini devletin sırtında kambur gören bir anlayıştan bu devletin kurtulması gerekmektedir. Aksi halde emeklilerin çilesi bitmez. Emekliler aç, perişan. Emekliler, doğal gazını, elektriğini ve suyunu yatıramıyor. Temel ihtiyaç maddelerini karşılayamıyorlar. Emekliyi bu hale getirip bir eli yağda bir eli balda olanlar Allah'tan korkmalı, kuldan utanmalıdırlar. Emekliye insan onuruna yaraşır bir maaş ödenmelidir. O da bugün işe başlayan memurun aldığı maaş kadar olmalıdır.

"Yüzdelik artış değil, seyyanen zam yapılmalıdır"

Yüzdelik zam maaşı yüksek olanları sevindiriyorken maaşı düşük olanları mağdur ettiğinden emeklilere yüzdelik artış değil, seyyanen zam yapılmalıdır. Doğal gaz, elektrik, su gibi giderlerin devlet tarafından karşılanmalıdır.” (ANKA)