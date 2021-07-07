Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 13-16 Temmuz arasında ödeneceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan bakan "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum." dedi.