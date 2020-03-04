Emeklilere promosyon miktarı belli oldu

Ziraat Bankası'nın emeklilere yapacağı promosyon ödemelerinin miktarı belli oldu.

Ziraat Bankası'nın emeklilere promosyon ödemesi miktarları belli oldu. Buna göre 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 500 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak.

Ödemeler anlaşmayı müteakibin peşin olarak yapılacak. Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılması öngörülüyor.

SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz, "Emekli aylığı 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira üstünde olanlara 750 lira promosyon ödenecek. Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı. Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

Öte yandan Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan, bir basın mensubunun promosyon ödemelerine ilişkin takvime yönelik sorusu üzerine, "Peşin ödeniyor. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda gelip taahhütnamesini veriyor, bunu da internette mobil uygulamadan yapabiliyor" dedi.

Gülcihan, bir başka soru üzerine, emeklilerin kart ürünlerini kullanmasının taksit yapma, erteleme, puan gibi ciddi avantajlarının bulunduğunu anımsatarak, sadece emekliler değil bütün vatandaşların kartlı sistemlerle alışveriş yapmasının ülke ekonomisine kaynak sağlanması açısından faydaları bulunduğunu sözlerine ekledi.