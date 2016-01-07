Emeklilere ödenecek 100 liralık zamdan kimler yararlanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 1 Ocak 2016’dan itibaren uygulanacak olan 100 liralık seyyanen zama ilişkin kafalarda birçok soru var. Kimlerin zamdan yararlanacağı, zammın nasıl hesaplanacağı gibi sorulara Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Pekten cevap verdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Ali Pekten’in merak edilen sorulara verdiği cevaplar şöyle:

* Ben SSK tarım emeklisiyim, eşimde SSK emeklisi. Bizler zamdan yararlanacak mıyız?

- Evet SSK tarım emeklileri, SSK normal emeklileri seyyanen zamdan yaralanacak. Bunun dışında zamdan yararlanacak olanlar; Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur Tarım emeklileri, malullük aylığı alanlar, iş kazası ve meslek hastalığından dolayı gelir alanlar ile buralardan ölüm aylığı ve gelir alan eş, çocuk, ana ve babalar ile Banka ve Sigorta Şirketlerinin emekli sandıklarından emekli olanlar, bu artışlardan yararlanacaklar.

* Ben İş Bankası emekli sandığından emekliyim, SSK emeklisi değilim 100 lira bana da verilecek mi?

Evet banka ve sigorta şirketlerinin emeklileri de zamdan yararlanacak.

* Ben 2005 yılında Emekli Sandığından emekli oldum, SSK emeklilerine temmuz ayında da 100 TL verildi, ocakta da 2. kez verilecek bu 100 TL memur emeklilerine verilmeyecek mi?

Maalesef ocaktaki 100 TL memur emeklilerine uygulanmayacak. Memur emeklileri her yıl ocak ayında normal enflasyondan dolayı verilen yüzde 6 zam alacak.

Ne zaman emekli olan bu zamdan yararlanır?

* Bu zamdan yararlanmam için ne zaman emekli olduğumun bir önemi var mı?

2015 yılı öncesinde ve 2015 yılında emekli olanlar yani gelir ve aylık bağlananlar ile 2016 yılı içerisinde emekli olacaklar yani gelir ve aylık bağlanacaklar bu zamdan yararlanacaklar.

* Ben 2014 yılından Bağ-Kur’dan esnaflıktan emekli oldum zam bize verilecek mi?

Evet 2016 yılında emekli olacaklar ve ondan önce emekli olan emekliler zamdan yararlanacak.

* Ben tarım işçisiyim ve 2016 yılının eylül ayında emekliliğim doluyor seyyanen zammı alamazsın diyorlar doğru mu?

Evet doğrudur.100 lira zammı 2016 yılı içinde emekli olacaklar da alacak.

* Benim Bağ-Kur’dan emeklilik günüm doldu ama yaşım 2017 yılı mayıs ayında dolacak 100 lira zam bize de yansır mı?

Maalesef 31.12.2016 tarihinden sonra emekli olacaklar zamdan yararlanamaz.

Zam nasıl uygulanacak?

* Ben 2016 yılında SSK dan emekli oluyorum. Eşime de 2015 yılında malüllük aylığı bağlandı. Bu artış bize nasıl yansıyacak?

- Sizde eşinizde bu seyyanen zamdan yararlanacaksınız. Peki ne kadar ve nasıl bir artış olacak onu belirteyim. 2015 yılında emekli olan eşiniz için önce 2016 Ocak ayında normal enflasyon zammı yapılacak. Bu zam 2015-Temmuz –Aralık döneminde gerçekleşen TÜFE oranında olacak. 6 aylık gerçekleşen TÜFE yüzde 3.86’ olmuştur. TÜFE zammı ile almaya başladığınız maaşınıza ilave olarak 100 TL daha seyyanen zam alacaksınız.

* Peki 2016 Temmuz ayındaki zam hesaplanırken verilen bu 100 TL ye de zam hesaplanacak mı?

- Evet hesaplanacak. 2016 Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen TÜFE kadar zam daha olacak bunun da yaklaşık yüzde 3.2 olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2016 Temmuz TÜFE zammı hesaplamalarda yüzde 3.2 olarak kullanılacaktır. Ancak Temmuz ayındaki 6 aylık TÜFE beklenenden farklı çıkar ise bu rakamlar değişebilir. Bunu hatırlatmakta fayda var.

Örneğin 2015 Eylül ayında emekli olan ve 1.000 TL aylık alan bir emekli önce 6 aylık TÜFE zammını alacak ki bu da yüzde 3,86 üzerinden 1.038,6 TL olacak sonra 100 TL alacak ve aylığı 1.138,6 TL olacak sonra 2016 Temmuz ayında 2016 Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen TÜFE kadar zam daha alacak bu da yaklaşık yüzde 3.2 tahmin edilmekte aylık 1.175,04 TL olacak.

* Hesaplamalara vergi iadesi dahil ediliyor mu?

Hayır vergi iadesi buna dahil edilmemiştir.Ayrıca aylıklar hesaplandıktan sonra aylıklara yüzde 4 ek ödeme (eski vergi iadesi ödemesi) ilave edilerek ödenmektedir.

2016’da emekli olan zam alacak mı?

* 2016 yılı içinde emekli olacakların aylıklarındaki artış nasıl olacak?

-Bu kimseler için artış şöyle olacak; bağlanacak aylık hesaplandıktan sonra önce 2016 Ocak ayındaki 6 aylık TÜFE zammını alacak sonra 100 TL alacak, 2016 Temmuzda da ayrıca 6 aylık TÜFE zammını alacak.

Örneğin; 2016 Ağustos ayında emeklilik için başvuran kişinin önce aylığı hesaplanacak ve diyelim ki 1300 TL aylık hesaplandı. Bu tutara 2015-Temmuz –Aralık döneminde gerçekleşen 6 aylık TÜFE zammı yüzde 3.86 artırılacak 1.350,18 TL olacak, sonra 100 TL zam 1.450,18 TL olacak, 2016 Temmuzda da 6 aylık TÜFE zammını alacak ki bu da yaklaşık yüzde 3.2 tahmin edilmekte aylık 1.496,59 TL olacak.