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Ekonomi

Emeklilere müjde; aylıklar erken ödenecek

SGK bayram nedeniyle emekli aylığı ödemelerinin öne çekildiğini bildirdi

15 Ağustos 2018 22:36

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıklarının, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta da bankalardan ödeneceğini bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek" ifadesi kullanıldı.

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