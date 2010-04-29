Emeklilere müjde

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Ülkemizdeki tüm emeklileri yakından ilgilendiren bu akıl almaz olayla ilgili olarak vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinin kapısını çaldı.



Konuyla ilgili olarak araştırmalarını sürdüren Kanaltürk Neşter ekibi maaşlarından izinsiz para kesilen vatandaşların paralarını geri alabileceğini ortaya çıkardı.



Peki, vatandaşlar paralarını nasıl ve nereden alacak?



Dava şu an Yargıtay'da. Oradan karar geldikten sonra vatandaş bağlı bulunduğu SGK müdürlüğüne dilekçe verecek ve parasının tahsilini isteyecek. SGK da dernekten alarak vatandaşa ödeyecek.



(Akşam)