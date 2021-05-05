Emeklilere gönderilen sahte SMS'le bayram ikramiyesi dolandırıcılığı!

SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta 1100 lira tutarındaki bayram ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyesi, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek. Ancak dolandırıcılar, emeklileri kandırmak için “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın” SMS’leri göndermeye başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre siber dolandırıcıların, bayram ikramiyesi ödemesini çekmek isteyen emeklilerin hassas bilgilerini ele geçirmek veya devlete ait web sitelerini manipüle ederek kimlik hırsızlığı yapmak için SMS, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri ve e-postaları kullandığını belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yaşlıların bu tip dolandırıcılıklara inanmasının daha kolay olduğunu hatırlatarak, bayram ikramiyesi alacak emekli vatandaşları siber dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Yapılan tespitlere göre dolandırıcıların gönderdikleri SMS’te “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001” ifadelerine yer veriliyor. SMS’te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.