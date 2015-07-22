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Ekonomi

Emeklilere fark ödemesi ağustosta yapılacak

SGK, Emekli Sandığı emeklilerinin 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin ağustos ayında yapılacağını açıkladı

22 Temmuz 2015 15:25

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 milyon 14 bin Emekli Sandığı emeklisine 1 Temmuz'dan geçerli olacak fark ödemelerinin Ağustos ayında yapılacağını açıkladı. Bayram öncesi yapılan maaş ödemelerinde 'farkı' göremeyen emekliler büyük hayal kırıklığı yaşarken, farkların Ağustos maaşlarıyla verileceği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kurumumuzdan (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga hükümlerine göre-4/1-c) emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 14 bin 79 kişinin 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarının fark tutarı, 2015 Ağustos ayı içerisinde aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden aylıklarını aldıkları gün  itibariyle ödenecektir.

Buna göre;

A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz Döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos Döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül Döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında,

B- Aylıklarını her ay alanlara;

Temmuz ayına ait bir (1) aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

 

220 milyon liralık fark dağıtılacak

 

Kurumumuz (SGK), Emekli Sandığı emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 14 bin 79 kişiye, 220 milyon 342 bin 127 lira 85 kuruş fark ödemesini yapacaktır.

       

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