Emeklilere ‘fark’ müjdesi

Emekli Sandığı'ndan, "emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim" aylığı alanlara farklar, 1 Şubat 2009 tarihinden itibaren ödenecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli katsayı artışlarına ilişkin fark hesaplamaları tamamlandı. Bu tarihten geçerli olmak üzere aylık katsayısı 0,053505, taban aylık katsayısı da 0,70840 olarak belirlendi.



Bu çerçevede, emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan 1 milyon 802 bin 877 kişinin 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan yüzde 4 oranındaki fark tutarları 1 Şubat 2009 tarihinden itibaren aylık aldıkları banka ve PTT şubelerine gönderilecek.



Ödemelerin tarihi



Ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden 1. gün alanlara aylık farkları 1 Şubat, 2. gün alanlara 2 Şubat, 3. gün alanlara 3. Şubat, 4. gün alanlara 4. Şubat ve 5. gün alanlara da 5 Şubatta verilecek.



Aylıklarını Ziraat Bankası dışındaki bankalar ile PTT işyerleri ve PTT aracılığında konutunda ödenen hak sahiplerine aylık farkları ise 2 Şubat tarihinden itibaren ödenecek. Buna göre, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan 1. gruba girenlere Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. gruba girenlere Ocak-Şubat olmak üzere 2 aylık tutarında ve 3. gruba girenlere de Ocak-Şubat-Mart olmak üzere 3 aylık tutarında ödeme yapılacak.



Bu arada açıklamada, aylıklarını birer aylık olarak alanlara ocak ayına ait 1 aylık tutarındaki aylık farkının tahakkuk ettirildiği bildirildi.

