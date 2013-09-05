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Ekonomi

Emeklilere 'ek para' umudu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emeklilere banka promosyonu konusunda çalışma yaptıklarını ve kısa süre içerisinde de sonuç almayı umduklarını söyledi

05 Eylül 2013 18:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Makedonya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dime Spasov ile görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında çalışma, sosyal güvenlik ve istihdam alanında işbirliğini öngören protokol imzalandı.
 

Alt işverenlik düzenlemesi Ekim'de

 
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Faruk Çelik, alt işverenlikle ilgili düzenlemede gelinen noktaya ilişkin soru üzerine, çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını söyledi.
Bunun yalnız alt işveren çalışanlarının değil kadın istihdamını ve o alanda yaşanan sorunları da içine alan bir yasa olduğuna dikkati çeken Çelik, "Eylül ayı içinde nihai değerlendirmelerimizi yapacağımızı daha önce ifade etmiştim, o noktadayız. Eylül'ün 15'inden sonra gerek teknik düzeyde gerekse bakanlıklar düzeyinde çalışmalarımızı Sayın Başbakanımıza nihayi şekliyle takdim edeceğiz ve ekim ayında da Meclis'e sevkini hedefliyoruz. Şu an için bu takvimde değişiklik söz konusu değil" dedi.
 

Emeklilere banka promosyonu

 
Emeklilere banka promosyonuyla ilgili çalışma olup olmadığının sorulması üzerine bu konunun toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldiğini hatırlatan Çelik, "Şu anda kurumlarımız bankalarla, banka genel müdürlükleriyle irtibatlarını sürdürüyorlar. Sorunun çözümü konusunda kararlılığımız var, inşallah kısa süre içinde netice alırız" diye konuştu.

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