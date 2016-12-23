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Ekonomi

Emeklilere, ek ikramiye tasarısı kabul edildi

SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını üç ay içinde ödeyecek

23 Aralık 2016 00:17

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her tam hizmet yılı için, ek ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun tasarısına göre 7 bin 500 TL'ye kadar olan ödemeler 3 ay içerisinde verilecek.

 

Davalar düşecek

 

Habertürk’te yer alan habere göre, mahkemeler, açılmış davalarda “davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına” karar vererek, davaları düşürecek. Yargılama giderleri SGK üzerinde bırakılacak. Avukatlara ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece, mahkemelerin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. 60 bin dolayında dava açılmıştı.

 

Tutara enflasyon farkı yansımayacak

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çok ağır emekli ikramiyesi ödemeleriyle karşı karşıya kalma riski ortaya çıkınca, yasal düzenleme gündeme getirildi. Düzenleme uyarınca, geçmişte emekli olanların 30 yılı aşan hizmetleri için emekli ikramiyeleri, “görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden” yapılacak. Örneğin 2000 yılında 67 yaşında emekli olan bir öğretim görevlisi, 45 yıl hizmeti bulunuyorsa, bu kişiye veya hak sahiplerine, 2000 yılındaki katsayılar üzerinden15 yıllık ikramiye ödenecek. Düzenlemeye göre bu tutara enflasyon farkı yansıtılmayacak. Yakın zamanda emekli olanların ise daha az kaybı söz konusu olacak.

 

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