-Emeklilerden milletvekillerine mektup ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Emekli-Sen üyesi bir grup emekli, milletvekillerine sorunlarını anlatan mektup gönderdi. PTT Kızılay şubesi önünde toplanan grup, bir süre çeşitli sloganlar attı. Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, emeklilerin sorunlarını milletvekillerine duyurmayı amaçladıklarını belirterek, mektupla, emeklileri milletvekillerine hatırlatmak, emeklilerin sorunlarıyla ilgili bilgi vermek istediklerini vurguladı. Beysülen, ''Parlamento açıldığında umarız bu mektuplar milletvekillerinin önünde olur ve emeklileri hatırlarlar'' dedi. Emeklilerin yılların yorgunluğuna karşın hala çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Beysülen, banka promosyonu konusunda çalışanlar için yapılan düzenlemenin emekliler için de yapılması gerektiğini söyledi. Beysülen, emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin de kaldırılmasını istedi. Emekliler, daha sonra postaneye girerek mektupları gönderdi.