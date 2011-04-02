-EMEKLİLERDEN İMZA KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - DİSK'e bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), ''2002 ve 2006 yıllarında emeklilere yapılan eksik ödemelerin mahkemelere gerek kalmadan yapılması'' için imza kampanyası başlattı. Emekli Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, Kızılay'da yaptığı basın açıklamasında, AK Parti uygulamalarının milyonlarca emekliyi mağdur ettiğini öne sürerek, kazanılan mahkeme kararlarına rağmen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine TÜFE alacaklarının ödenmediğini, kamu çalışanlarına verilen ek ödemelerin Emekli Sandığı emeklilerine verilmediğini bildirdi. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 890 lira olduğuna dikkati çeken Beysülen, emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırının altında yaşadığını ifade etti. Beysülen, 2002 ve 2006 yıllarında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eksik ödeme yapıldığını belirterek, her emeklinin bu eksik ödeme nedeniyle SGK'dan 2 bin lira alacaklı olduğu yönünde bilgi bulunduğunu dile getirdi. Konuya ilişkin açılan bir davanın Yargıtay'da beklediğine ve dolayısıyla kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığına işaret eden Beysülen, emeklilerin ayrı ayrı açacağı davaların değişik kararlar çıkmasına neden olabileceğine dikkati çekti. Ayrıca bu davaların emeklilere mali yük getireceğini anlatan Beysülen, şunları kaydetti: ''Emeklilerin hakkı olan bu ödemelerin mahkemeleri taşınmasına gerek kalmadan ödenmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz için bugün Türkiye çapında bir imza kampanyası başlatıyoruz. 15 gün sürecek kampanyamızda toplanacak imzaları bir eylemle Başbakanlığa ileteceğiz. Ardından başka eylemlerde bu hakkın ödenmesi için mücadelemize devam edeceğiz.''