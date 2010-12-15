-EMEKLİLERDEN BAKANLIĞA YUMURTA ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Emekli-Sen üyeleri, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerini, bakanlık önüne bir koli yumurta bırakarak protesto etti. Bakanlık önünde bir araya gelen emekliler, attıkları sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle Şimşek'e tepki gösterdi. Sendika Genel Başkanı Veli Beysülen, burada yaptığı açıklamada, Şimşek'in yurt dışında söylediği iddia edilen sözlerle 9 milyon emekliyi, devletin sırtında yük olarak gördüğünü savundu. Emeklilerin bugün geçmişte ortaya koydukları emeklerinin karşılığını aldığını ifade eden Beysülen, emeklilerin lütuf beklemedikleri belirtti. Türkiye'de emeklilerin açlık ve sefaletle boğuştuğunu anlatan Beysülen, emekli aylıklarının 2002'den bu yana reel olarak arttığı değerlendirmelerinin ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Beysülen, şöyle konuştu: ''Sayın Bakana tavsiyemiz, kendi alanıyla ilgili olmayan sosyal güvenlik haklarını yük olarak görüp, sosyal güvenliği nasıl ortadan kaldırabilirim diye zaman kaybedeceğine, bugün istihdamın yüzde 50'sini aşmış kayıt dışı ekonomiyi nasıl kayıt altına alabileceğine kafa yormasıdır. Sayın Bakan, yaptığınız açıklamalar geçmişte bu ülkeye hizmet etmiş ve yıllarını vermiş olan emeklileri rencide etmiş, üzmüştür. Bu nedenle sizi bakanlık koltuğunda görmek istemiyoruz. Sizi, bakanlık görevinden istifa etmeye çağırıyoruz.'' Açıklamanın ardından, Emekli-Sen üyeleri, Şimşek'in emeklilerin alım gücünde yaşanan artışı, emekli aylığıyla alınabilen yumurta sayısıyla ortaya koyan sözlerini protesto için bakanlık önüne bir koli yumurta bıraktı.