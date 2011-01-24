Emekliler zamlarını Şubat'ta alacak

T24 - Başbakan Erdoğan’ın Ekim ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için açıkladığı ‘zam müjdesi’ torba tasarı Meclis’ten geçmediği için Şubat ayına kalmıştı. Torba yasa tasarısının 17 Ocak'a kadar yetiştirilememesi nedeniyle zamlarını alamayan emekliler şubat ayında bir ay gecikmeli de olsa zamlarına kavuşacaklar.



Hürriyet gazetesinden Hüseyin Koyuncuoğlu'nun haberine göre, Başbakan Erdoğan, ocak ayı için 500 liranın altında aylık alan emeklilere 60 liralik zam, bin 500 liranın üzerinde aylık alanlara da yüzde 4 oranında artış yapılacağını açıklamıştı. Fakat Torba Yasa tasarısı yetirştirilemediği için emekliler ocak ayında sadece yüzde 2,7'lik enflasyon zammı ile yetinmek zorunda kalmıştı.



10 günlük tatilin ardından yarın yeniden toplanacak olan Meclis'in öncelikli gündeminde bulunan torba yasa tasarısının kanunlaştırılması için görüşmelere 26 Ocak'ta başlaması bekleniyor. Tasarının bu hafta TBMM'den geçmesi ile birlikte 6.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Erdoğan'ın açıkladığı zamlı aylıklarına kavuşacaklar ve geçen aya ait farklarını da alacaklar.





Emekli memurların aylık farkı da Şubat ayında ödenecek



Emekli, malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı alan kişilere 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere aylık farkı tutarlarının Şubat ayında ödeneceği bildirildi.



Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre aylık alanların fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2011 ayı içerisinde aylık almakta oldukları gün itibarıyla ödeneceği belirtildi.





Torba Yasa'nın çıkmasıyla aylıklar şöyle olacak:



Torba yasa tasarısının çıkması ile birlikte Şubat ayında, SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin aylıkları, ek ödeme dahil şöyle olacak:





