Emekliler, zam ve AGİ istiyor: En düşük aylık, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli

Emeklilerin, önümüzdeki ocakta ne kadar zam alacağı tartışılmaya başladı. Zam oranının netleşmesi için gelecek iki aylık enflasyon verileri beklenirken, emeklilerin aylıklarına ilişkin farklı talepleri bulunuyor.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, en düşük emekli aylığının 1500 liraya çıkarılmasının üzerinden 19 ay geçtiğini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün “Hayat çok pahalandı. Ev kirası bile 1500-2000 lira. Bir emeklinin evi yoksa mutlaka bir yakınından destek alıyor veya kayıt dışı ekonomide bir yerde bir iş yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Emeklilerin beklentilerini anlatan Ergün “En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Emekli maaşı, asgari ücret seviyesine çıkarılırsa insanlar biraz nefes alır. Bizler yüzde 4 ek ödeme alıyoruz. Bir emeklinin 3 bin lira maaşı varsa, yüzde 4 ek ödemeyle 120 lira alıyor. Çalışanlar, asgari geçim indirimi adı altında 300 liranın üzerinde yardım alıyor. Emekli ve çalışan ayrılmamalı. Devlet, böyle bir asgari geçim indirimi veriyorsa emekliye de vermeli. Ek ödeme tutarı, yüzde 4’ten yüzde 10’a çıkarılmalı" dedi.Ayrıca, 2000 yılı sonrası emeklilerin intibak yasası çıkarılmalı” diye konuştu.