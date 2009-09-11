100 kişilik özel ekip 8 yıldır LAdin'i bulmaya çalışıyor

Bulmaları imkansız

İngiliz Times gazetesi Ladin'i bulmak için görev verilen ekiptekilerle konuştu: 8 yıldır bulamıyoruz çünkü El Kaide ve bölge konusunda uzman yok, dil bilen yok...ABD, 8 yıl önce bugün tarihinin en büyük saldırı olayıyla saldırdı. Ülkenin kritik ticari, askeri ve sivilhedefleri 4 yolcu uçağının saldırısına uğradı. Saldırılar hakkında pek çok komplo teorisi üretilse de saldırıları terör örgütü El Kaide üstlendi... Olaylarda 19 hava korsanı ile uçaklarda ve yerde bulunan 2 bin 974 kişi hayatını kaybetti, bu saldırı dünya siyasetini etkileyen bir milat oldu. ABD, Afganistan'a El Kaide lideri Usame bin Ladin'i ele geçirmek için operasyon düzenledi. Ardından Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Irak'a girdi... ABD Başkanı Barack Obama göreve gelinceye kadar Müslümanların ABD'ye karşı olan desteği dibe vurdu.11 Eylül'ün yıldönümünde İngiliz Times gazetesi, Amerikan yönetimi tarafından Ladin'i yakalamakla görevlendirilen ekiptekilerle konuştu. Afganistan-Pakistan sınırında Ladin'in bulunduğu tahmin edilen Veziristan bölgesinde Ladin'i yıllardır arayan ekipten Art Keller, "8 yıldır yaklaşık 100 kişilik bir CIA ekibi Ladin'i arıyor. Yalnız aralarında ne dil bilen, ne bölge konusunda uzman tek bir kişi bile yok" dedi. Ekiplerden birinin başında bulunan Keller, "Neden bin Ladin'in bulunamadığını düşünenler var. 2006'da buraya geldim. Ve düşününce dil bilmeden, al kaide ve Pakistan hakkında hiçbir şey bilmeden buraya yollandık" diye konuşuyor.Ancak Times "Zaten Ladin'i bulması imkansız bir ekiple Ladin'i arıyorlarmış" diye yazarken CIA buna bir son verme kararı aldı. Keller, "Buraya gelmesi gerekenler çoktan emekliye ayrılmıştı. O yüzden bizimle sorunu çözmek istediler. Ancak bunu olmayacağını anladılar ve emekliler yeniden iş başı yapacak" dedi. CIA ajanının emeklilerden kastıysa, "Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'daki mücahit gruplarla çalışmış bölgeyi, dili ve insanları tanıyan" eski ajanlar. CIA, 11 Eylül'ün 8'inci yıl dönümüne onları Ladin'i bulmaları için yeniden görevlendirmeye başladı.