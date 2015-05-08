Emekliler, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na karşı Ankara'ya yürüyor

Hükümetin "Tamamlayıcı sağlık sigortası" adı altında maaşlardan yapmak istediği kesintilere karşı çıkan emeklilerin 4 Mayıs'ta İstanbul'dan başlattığı Ankara yürüyüşü devam ediyor.

İzmit'e bulaşan Emekli Meclisi burada bir süre mola verirken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na izin vermeyeceklerini söylediler. Bugün öğlen saatlerinde İzmit'e ulaşan emekliler, Sabri Yalım Parkı'nda bir süre dinlendi. Daha sonra burada yapılan açıklamada, hükümetin, geçen ocak ayında 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine aylık 24 TL'lik zam yaparak, emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiğini belirttiler. Barınma, ısınma, beslenme, eğitim ve sağlık harcamalarının her gün yükselmesiyle zor durumda kaldıklarını, şimdi de 'Tamamlayıcı sağlık sigortası' adı altında maaşlarında kesinti uygulanmaya çalışıldığını söyleyen emekliler, seslerini duyurmak için yasal her şeyi yapacaklarını bölertti.

Sabri Yalım Parkı'nda Emekli Meclisi adına basın açıklaması yapan Hasan Kaşkır, "AKP hükümeti emeklilerin maaşından yeni bir kesinti daha yapmak istiyor. İşverenlerden tahsil edemediği 32 milyar liralık SGK açığını Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adıyla emeklilerden çıkartmak istiyor. Emekli Meclisi olarak bu soygun ve talana izin vermeyeceğiz. AKP Hükümeti 2015 Ocak ayında 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine günlük 81 kuruş aylık 24 lira zam yaparak emeklileri açlık ve yoksulluğa mahkum etti. Emekliler olarak barınma, ısınma, beslenme, eğitim ve sağlık harcamalarımız her geçen gün daha da yükseliyor" dedi.

Burada daha sonra Kocaelili emekliler adına konuşan Emekli Sen eski Kocaeli Şube Başkanı Osman Nuri Şenol da, Ak Parti hükümetinin harcamalarını eleştirerek, "AKP hükümeti bu milletle dalga geçiyor. Emekliler olarak onurlu ve kaliteli çalışma koşullarını yaratmak için mücadelemiz devam edecek. Emeklilerin sorunlarını iletmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen emekli arkadaşlarımın sağlık sorunu yaşamadan eylemlerini destekliyoruz" dedi.