-''EMEKLİLER SİHİRBAZLIKLA GEÇİNİYOR'' ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Türkiye Kamu Emeklileri Sendikası (Türk Emekli-Sen) Genel Başkanı Osman Özdemir, emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırının altında maaş aldığını belirterek, ''Yıllarını devlete hizmetle geçirenler, devletten insan onuruna yakışır bir maaş bekliyor. Emeklilerin yüzde 95'i sihirbazlık yaparak geçinmektedir'' dedi. Türk Emekli-Sen 4. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nde başladı. Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Osman Özdemir, genç yaşta çalışmak için devlet dairesinde işe girenlerin en az 20-25 yıl hizmet verdikten sonra emeklilik hakkını kazanabildiğini söyledi. Genç, tecrübesiz kişilerin bu zaman zarfında olgunlaştığını, işinin ehli olduğunu anlatan Özdemir, ancak artık devlete kendinden bir şeyler vermeye başladığı dönemde, bilgi birikiminin doruğunda emekli edildiklerini belirtti. Yıllarını devlete hizmetle geçirenlerin, devletten insan onuruna yakışır bir maaş beklediğini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti: ''Memur emeklilerinin ortalama aylıkları bin liradır. Açlık sınırının bin 124 lira olduğu ülkemizde, 1 milyon 804 bin emeklinin yüzde 80'i açlık sınırının altında maaş almaktadır. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 2 bin 930 lira olduğu ülkemizde, yine emeklilerin yüzde 95'i sihirbazlık yaparak geçinmektedir.'' Sendikalarının emeklilerin haklarını savunmak ve korumak için kurulduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: ''Sendikamızın kanunu çıkarılmayarak emekliler korumasız, savunmasız bırakılmaktadır. Örgütlü toplumdan rahatsız olanların duyarsızlıklarını tüm emeklilere hatırlatıyor, hükümetten referandumdan önce verdiği sözü yerine getirmesini, emeklilere de sendika kurma hakkı verilmesini bekliyoruz.'' Tüm uğraşlarına rağmen emekliye promosyon verilmediğini belirten Özdemir, ''Çalışanlara aylık maaşlının yüzde 60'ı promosyon olarak veriliyorsa, emeklilere de en az aylık maaşının yüzde 50'si promosyon olarak verilmelidir. SGK'nin 75 milyarı maaş olmak üzere toplam 205 milyar lirası bankalarda yatıyor. Bunun karşılığı olan promosyon da emeklilere verilmelidir'' görüşünü savundu. Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da Türkiye'nin güzel günlerden geçmediğini öne sürerek, ''Dünün değerlerini, bugün değersiz gören bir toplum yapısına doğru gidiliyor. Türkiye'de, toplumun bölünmesini neredeyse önemsemeyen milyonlarca insanın varlığını görüyoruz. Ancak Türkiye-Kamu Sen üyeleri gibi milli hassasiyeti yüksek insanların varlığı, bu ülkenin teminatıdır'' diye konuştu. Genel Kurula, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan, bazı sendika genel başkanları ile sendika temsilcileri de katıldı.