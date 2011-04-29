-EMEKLİLER SGK'YI KİTLEDİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2002 ve 2006'da eksik zam yapıldığı iddiaları nedeniyle emekliler yoğun bir şekilde SGK'nın kapısını çalıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aylıklarını yükseltme umuduna kapılan emekliler soluğu SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında alıyor. Kamuoyuna yansıyan, ''SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2002 ve 2006'da eksik zam yapıldığı''na dair haberlerle birlikte, emekliler kurumumun değişik birimlerine dilekçe ile başvurularda bulunuyor. SGK Sigorta İşleri Genel Müdürü İbrahim Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını, haberlerde yer alan hesapların yanlış değerlendirmelere dayandığını söyledi. Ulaş, 2002 yılında memurlara yapılan zammın yüzde 35.3, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın yüzde 31.9 olduğunu belirtti. İbrahim Ulaş, 4447 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine istinaden çıkarılan 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2002 yılına ait iki oran arasındaki farkı telafi edecek oranda yapılacak olan artış (ki o tarihte en düşük SSK emeklisi için 6.5 liraya tekabül etmektedir) ve 2003 yılı Ocak ayından itibaren bir önceki ayın TÜFE'si oranında yapılacak artışın çok düşük miktarda kalması nedeniyle, bu artış yerine 4784 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 75 milyon ve 100 milyon olarak seyyanen sosyal destek ödemesi tutarında artışlar sağlandığını ifade etti. Ulaş, ayrıca 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 2.6 oranında artışı öngören 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının da yürürlükten kaldırıldığına dikkati çekti. 2006 yılında ise işçi ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emekli zam oranları arasındaki farkın ileri sürüldüğü gibi yüzde 3.58 değil, yüzde 1.41 olduğunu savunan Ulaş, 2007 yılı Bütçe Kanununda, ''yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarlarının'' ödeneceğinin düzenlendiğine işaret etti. Ulaş, söz konusu farkı telafi edecek oranın, söz konusu oranlar arasında çıkarma yapılarak değil oranlama yapılarak bulunması gerektiğini kaydetti. Buna göre de telafi edici oranın yüzde 1.33 olduğunu ifade eden Ulaş, şöyle konuştu: ''Yani işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 1.33 oranında ilave zam yapıldığında zam oranları arasındaki fark giderilmiş ve işçi, Bağ-Kur emeklilerine 2006 yılında kümülatif olarak yüzde 7.5 zam yapılmış olmakta ve memurlara yapılan zam oranı ile eşitlenmiş bulunmaktadır. İddia edildiği gibi iki oran arasında çıkarma yapılarak yüzde 3.53 oranında ilave zam yapılmış olması halinde işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.8'e çıkmakta ki bu da memurlara yapılan zamdan fazla olmaktadır. Emeklilerimize yapılması gereken zamlar, ilgili hükümler çerçevesinde tam olarak ve hiçbir emeklimizi mağdur etmeyecek şekilde uygulanmıştır.'' Yaratılan beklenti nedeniyle çok sayıda emeklinin kurumun çeşitli birimlerine başvurduğunu, bazı emeklilerin dava açtığını anlatan Ulaş, dilekçe vermek için evin kalkıp gelip sıra bekleyen, davalar için mahkeme masrafı ödemek durumunda kalan emeklilerin mağduriyet yaşadığını belirtti. Ulaş, bu konuda verilmiş bir yargı kararı bulunmadığına dikkati çekerek, açılmış bir davanın da Yargıtay aşamasında olduğunu kaydetti.