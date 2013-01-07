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Ekonomi

Emekliler ne kadar maaş alacak?

Emekliler ocak zammı ile beraber alacakları maaş ve intibak farklarını SGK'nın internet sitesinden öğrenebiliyor

07 Ocak 2013 13:36

 

2000 yılından önce emekli olanlar intibak farkları ve ek ödemelere ilişkin bilgilerin SGK internet sitesinden soruluayabilecek. 
Emekliler, SGK'nın internet sitesinden TC kimlik numarası ve sicil numarası ile sorgulama yaparak intibak farklarını ve 2013 Ocak dönemi aylıklarını ek ödeme tutarı dahil görüntüleyebilecek.
Emekliler, SGK'nın internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) yer alan ''İntibak Farkları'' bağlantısından TC kimlik numarası ve sicil numarası ile sorgulama yaparak intibak farklarını ve 2013 Ocak dönemi aylıklarını ek ödeme tutarı dahil öğrenebilecek.

Sorgulama yapmak için tıklayınız

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