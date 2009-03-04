T24 LogoT24 Logo
Dünya

Emekliler kalpazanlık çetesi kurmuş

İngiltere'de yaşlarının ortalaması 60'ı bulan bir grup emekli, 5 milyon pound'luk sahte para basmaktan dolayı tutuklandı.

04 Mart 2009 02:00

İngiltere'de yaşlarının ortalaması 60'ı bulan bir grup emekli, 5 milyon pound'luk sahte para basmaktan dolayı tutuklandı.

Grup üyelerinin, 83 yaşındaki çete liderinin evinde gerçeğinden ayırtedilmesi son derece güç olan 20 pound ve 50 Euro'luk banknotlar bastığı beliriliyor.

Banknotları basmak için bir oda büyüklüğünde endüstriyel bir baskı makinesi kullandığı belirlenen çetenin, sahte paraları daha sonra mafyaya sattığı kaydedildi.

Yarım saatte 800 pound'lık sahte banknot basabilen çetenin bastığı paralar konusunda İngiltere ve İskoçya merkez bankalarının uyarıldığı ve şu ana kadar banknotlardan 2 milyon Euro ile 500 bin pound'luk bölümünün ele geçirildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24