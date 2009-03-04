Emekliler kalpazanlık çetesi kurmuş

İngiltere'de yaşlarının ortalaması 60'ı bulan bir grup emekli, 5 milyon pound'luk sahte para basmaktan dolayı tutuklandı.



Grup üyelerinin, 83 yaşındaki çete liderinin evinde gerçeğinden ayırtedilmesi son derece güç olan 20 pound ve 50 Euro'luk banknotlar bastığı beliriliyor.



Banknotları basmak için bir oda büyüklüğünde endüstriyel bir baskı makinesi kullandığı belirlenen çetenin, sahte paraları daha sonra mafyaya sattığı kaydedildi.



Yarım saatte 800 pound'lık sahte banknot basabilen çetenin bastığı paralar konusunda İngiltere ve İskoçya merkez bankalarının uyarıldığı ve şu ana kadar banknotlardan 2 milyon Euro ile 500 bin pound'luk bölümünün ele geçirildiği bildirildi.