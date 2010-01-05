Emekliler hayal kırıklığı yaşıyor

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı aylık zammı oranları emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Birleşik Emekliler Derneği Başkanı Yücel Coşkun, seyyanen 200 lira zam bikliyorduk. Allah'tan dileğim seçime kadar bize ömür verirse, sandıkta bu ahde vefasızlığın hesabını sormak” dedi.

2010'un ilk altı ayı için 63-101 lira arasında kalan aylık zamları, emeklilerin beklentilerinin gerisinde kaldı.

Erdoğan'ın, AKP TBMM Grubu'nda yaptığı açıklamaları NTV stüdyosunda izleyen Birleşik Emekliler Derneği Başkanı Yücel Coşkun, hükümetin tutumunu eleştirdi. Erdoğan'ın zam oranlarını grup konuşmasının sonlarına doğru açıklamasına gönderme yaparak “İki saat işkence çektik” diyen Coşkun, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hayal kırıklığına uğradık. Biz seyyanen 200 lira zam bekliyorduk. Söylediği rakamlar zaten 2010'a girerken eridi gitti. Ya Başbakan Türkiye'de yaşamıyor, ya ben Türkiye'de yaşamıyorum. Her şey güllük gülistanlık gibi anlatıyor. Bu, kendilerine oy veren emeklilere ahde vefasızlıktır. 'Bankalar batmadı' diyor, bu karar emeklilerin batırılmasıdır. Tüm demokratik haklarımızı kullanacağız, bunlara gereken şeyi göstereceğiz. Anladık ki 2010'da da biz ayakta kalamayacağız. Allah bize ömür verirse 2011'de Sayın Başbakan'dan emekliler olarak hesap soracağız. Allah'tan dileğim, seçime kadar bize ömür versin de, sandıkta bu ahde vefasızlığın hesabını soralım.”