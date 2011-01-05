-EMEKLİLER ENFLASYON FARKINI İSTİYOR ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Türkiye Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği, ''gerçekçi bir enflasyon hesabına göre, son 8 senede birikmiş yüzde 32 enflasyon farkı alacaklarının bulunduğunu'' savunarak, hükümetin bunu ödemesini talep etti. Türkiye Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Nalan Huriye Akcan ortaklaşa yaptıkları yazılı açıklamada, TÜİK'in enflasyon hesaplamalarının gerçekçi olmadığını ileri sürdü. Enflasyon hesabında kullanılan ürünlerin içine et, süt, meyve, sebze, petrol, mutfak tüpü gibi ürünlerin de eklenmesi istenilen açıklamada, çok kullanılmayan bilgisayar çipi, pinpon topu, bahçe hortumu, çalı süpürgesi ücretlilerin ve emeklilerin enflasyon hesaplamasından çıkarılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, '' Gerçekçi bir enflasyon hesabına göre son 8 sene içinde birikmiş yüzde 32 enflasyon farkı alacağımızı bulunmaktadır. Emeklilerin satın alma gücü çok düşmüştür. Hükümetten bunun karşılanmasını talep ediyoruz. Yüzde 0,21 gibi sadakalarla emeklililer kandırılmasın'' denildi.