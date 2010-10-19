-EMEKLİLER DE PROMOSYON İSTİYOR ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Türk Emekli-Sen Genel Başkanı Osman Özdemir, ''Çalışanlara aylık maaşının yüzde 60'ı yıllık promosyon olarak veriliyorsa, emeklilere de en az aylık maaşlarının yüzde 50'si yıllık promosyon olarak verilmelidir'' dedi. Özdemir yazılı açıklamasında, emeklilerin biriken dertlerine çözüm aramak, emeklilerin haklarını korumak amacıyla 11 yıl önce Türk Emekli-Sen'i kurduklarını anımsattı. ''Emeklilerin daha fazla ezilmemek'' için sendika şemsiyesi altında birleşmesi gerektiğini savunan Özdemir, tüm uğraşılarına rağmen emekliye promosyon verilmediğini belirtti. Özdemir, ''Çalışanlara aylık maaşının yüzde 60'ı yıllık promosyon olarak veriliyorsa, emeklilere de en az aylık maaşlarının yüzde 50'si yıllık promosyon olarak verilmelidir'' ifadesini kullandı. Özdemir, emekliler için lokaller, meşgul olabilecekleri iş yurtları ile tatillerini geçirebilecekleri tatil köyleri yapılması gerektiğini de kaydetti.