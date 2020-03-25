Emekliler Dayanışma Sendikası: Yaşlılığı hastalık olarak gören, emeklileri toplumsal yaşamın dışına atan anlayışla geldiğimiz yer burası

Emekliler Dayanışma Sendikası, Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yaşlıları hedef haline getirmesine tepki göstererek, "Yaşlılığı hastalık olarak kabul eden, yaşlıları emeklileri ekonomiye yük sayan, toplumsal yaşamın dışına atan resmi anlayışla geldiğimiz yer burası..." ifadelerini kullandı.

Emekliler Dayanışma Sendikası, Koronavirüs salgının en fazla ileri yaş grubunu etkilemesi ve 65 yaş üzeri kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaşlıların hedef alınmaya başlanmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Salgın'ın kuşaklar arası dayanışma sevgi ve güç birliğiyle aşılacağını belirten açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gerçeklerden uzak ve bilimi reddeden resmi politikaların, empati gibi insani bir duyguyu tanımayan insan kılıklıların Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın günlerinde yaşlılarımıza yaklaşımlarını ibretle izliyoruz.

Yaşlılığı hastalık olarak kabul eden, yaşlıları emeklileri ekonomiye yük sayan, yürüttüğü ekonomik sosyal politikalarla emeklileri-yaşlıları toplumsal yaşamın dışına atan resmi anlayışla geldiğimiz yer burası...

Koronavirüs'ün yayılmasından ve Koronavirüs'den kaçınmak için verilen resmi mesajlar yaştan bağımsız herkes için geçerli olmalıydı.Özellikle Koronavirüs için tanımlanan ciddi sağlık riskleri popülasyonda yaygındır.Yaş grupları arasında yüksek riskler mevcuttur ve birçok yaşlı insanın altta yatan sağlık durumu yoktur.

Avrupa'da resmi açıklamalar "bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalıkları olan herkesin birinci derecede risk altında" olduğu şeklinde yapıldı.Hangi hastalığın yaş baz alınarak kesin sınırları çizilebilir.Tıp Biliminde böyle bir kural var mı?

Beş kişiden birinin diyabet hastası olduğu kalp krizi riskinin 40-45 yaşlara düştüğü 13 milyonun açlık sınırının altında ücretle çalıştırıldığı, dört milyonu aşkın genç insanın işsiz olduğu, sağlıklı ve dengeli beslenemediği gerçeği ortada duruyor.

Durum böyle iken Koronavirüs salgını tedbirleri için yapılan ilk açıklamanın yaşlılar üzerinden yapılması, 65 yaş üstündeki savunmasız insanlarımızı yük ve diğer insanlara karşı risk teşkil eden, genç insanları yaşlılara karşı ayrımcı davranışlarda bulunmaya ve kendi sağlıkları için risk oluşturduğunu düşünmeye yönlendirmiştir.

Koronavirüs'e ve topluma hedef gösterilen 65 yaş üstü çoğu insanımız toplumda aktif rol oynuyor, hala ücretli çalışıyor.

Gönüllü sosyal kültürel çalışmaları yönetiyor, yürütüyor. Ebeveynler, eşler, yetişkin çocuklar özellikle engelli yaşayanlar, torunlar, hasta olanlar dahil olmak üzere aile üyelerine bakıyorlar, Devletin yapması gereken görevleri yapıyorlar.

Ayrıca bu insanlar dünün çalışanlarıdır. Bu Ülkede bugüne kadar üretilen tüm değer ve hizmetler biriken sermaye emeklilerin yaşlıların emeğinin ürünüdür.

Gerçekleri görmeyen bilimi, emeği ve tüm değerleri inkar eden resmi açıklamaları,toplumsal yaşam içinde yaşlılara karşı tutumları, davranışları, söylemleri şiddetle kınıyoruz.

Bilim Kurulunu, resmi açıklamalarını dinliyoruz uyguluyoruz.

Evde kal Türkiye diyoruz!

Karşılaştığımız haksızlıkları, yanlışları eksikleri dile getirmeye devam edeceğiz.

Koronavirüs salgını günlerini kuşaklararası dayanışmayla, sevgiyle, güç birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz."



