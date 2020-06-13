Emekliler bayram ikramiyelerinde yaşanan kaybın telafisini istiyor

Seçimlerde emeklilere yönelik vaat olarak verilen biner lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi iki yıldan bu yana artış sağlanmadı. Emekli dernekleri, bayram ikramiyesinin artırılmasını, iki yıldır yaşanan kaybın telafi edilmesini istiyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; emekliye biner liralık bayram ikramiyesi ilk kez Haziran 2018 tarihinde ödendi. Milyonlarca emekliyi sevindiren o ödeme yapıldığında Merkez Bankası resmi kuruna göre 1 dolar 4.50 TL, TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre 1 kilo koyun eti 50.3 TL, dana eti de 43.82 TL idi.

4 kilo daha az et alıyorlar

Emekli Haziran 2018 tarihinde bin liralık ikramiye ile bayramda 19.88 kilo koyun eti veya 22.82 kilo dana eti alabilirken bu bayramda bin liralık ikramiye ile en fazla 16.2 kilo koyun eti ya da 18.64 kilo dana eti alabilecek.



Zamlar, emeklinin iki yıl öncesine göre 3 kilo 680 gram koyun eti, 4 kilo 180 gram dana eti kaybettiğini gösteriyor.

TÜİK'e göre en az 288 TL artmalı

TÜİK'in hesabına göre, Haziran 2018'de elinde bin lira olan bir emeklinin, bugün aynı alım gücüne sahip olabilmesi için en az bin 288 lirasının olması gerekiyor.



Yine TÜİK'e göre Haziran 2018'deki bin lira bugün 776 liraya düşüyor. Daha açık anlatılması gerekirse, bu bayramda emekliye bin lira verilirse, emekli aslında bin lira değil 2018 yılının 776 lirasını almış olacak.