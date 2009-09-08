Emekliler bayram için erken aylık istedi

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, tüm emekli aylıklarının Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi için başbakanlığa mektup gönderdi.



TİED Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Mali Sekreter Ömer Kurnaz imzasıyla gönderilen mektupta, yaklaşan Ramazan Bayramı'ndan önce emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının ödenmesi talep edildi.



Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi mübarek bayramlarımız bütün toplumumuzun manevi coşkusunu idrak ettikleri müstesna günlerdir. Emekli, dul ve yetimlerimiz yaşanan ekonomik baskıların ağır yükü altında ezilirken bu müstesna günlerde biraz olsun nefes alabilmenin özlemini yüreklerinde taşımaktadırlar.



Mevcut uygulamada, işçi emeklileri, dul ve yetimlerinin her ayın 17'sinde başlayan ve 26'sında sona eren aylık ödeme günleri, bu ay Ramazan Bayramı nedeniyle bölünmektedir. Bu durumda bir kısım emeklilerimiz bayrama aylıklarını almış olarak girecek ama büyük bir kısmı ise alamamış olacaktır.



Bu nedenle bütün emeklilerimizin aylıklarını alabilecekleri bir düzenlemeye gidilmesi doğru bir uygulama olacaktır. Aylıklarımızın hiç olmazsa bayram öncesi yapılacak harcamalarımıza yetiştirilmesi en büyük dileğimizdir."

