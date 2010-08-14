Emekliler aylıklarını kapıdan alabilecek!

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu ile PTT arasında yapılan protokole göre emekliler, talep etmeleri halinde aylıklarını evlerinde alabilecek. Önceki yıllarda, belli bir yaşın üzerinde olanlar bu imkândan yararlanabiliyordu. Yeni protokolle sınırlama kaldırıldı.



Kurum ile PTT arasında yapılan protokole göre emekliler, talep etmeleri halinde aylıklarını evlerinde alabilecek. PTT yetkilileri, isteyen emeklinin evine gelip aylığını takdim edecek. Önceki yıllarda, belli bir yaşın üzerinde olanlar bu imkandan yararlanabiliyordu. Yenilenen protokolle 9 milyon emeklinin tamamı aynı kapsama alındı.



PTT, emeklilerin aylığının yanı sıra çalışanların istirahat, yol giderlerini de evlerinde ödüyor. Örneğin doğum yaptığı için çalışamayan bir bayan, raporlu olduğu döneme ilişkin geçici iş göremezlik ödeneğini evinden çıkmadan alabilecek. Daha önce Bağ-Kur'da 65 yaş üzeri emekliler, 1 lira karşılığı aylığını evlerinde alabiliyordu. Emekli Sandığı'nda ise 60 yaş üzeri emekliler aylıklarını evde alırken, 65 yaş aylığı alan kişilerden ise 85 yaş üzeri olanlar veya yüzde 70 özrü bulunan kişiler aylıklarını evlerinde alma hakkına sahipti. SGK Strateji Geliştirme Başkanı Ahmet Açıkgöz, emeklileri kuyrukta bekleme, bankaya gitme gibi zahmetlerden kurtardıklarını söyledi. Hasta olan, evi uzak olan, ulaşım sıkıntısı çeken emekliler için büyük kolaylık sağlandığını belirten Açıkgöz, hiçbir sınırlama olmaksızın isteyen her emeklinin aylığını PTT'den alabileceğini kaydetti.



Emekli aylıklarının uzun yıllarca sadece birkaç kamu bankası aracılığıyla ödendiğine işaret eden Açıkgöz, 2009'da bu durumu değiştirdiklerini söyledi. 2010 yılında ise bu protokolleri bir adım ileri götürüp emekli lehine önemli kazanımlar sağladıklarını ifade etti. 22 banka ve PTT ile protokol imzalandığını vurgulayan Açıkgöz, protokol yapılan tüm bankaların emekli aylığını ödemek zorunda olduğunu belirtti. Emeklilerin aylıklarını çektikleri kartları fonksiyonel hale getirdiklerini belirten Açıkgöz, şu bilgileri verdi: "Daha önce emekliye verilen kartla sadece emekli aylığı alınabiliyordu. Şimdi bu kartlarla EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri ile fatura ödemeleri mümkün hale getirildi. Bankalar emekliden herhangi bir hesap işletim ücreti de alamıyor.



Daha önce bankalar tarafından emeklilerden her yıl 'yaşam belgesi' isteniyordu. Emekliler, muhtarlıklardan aldıkları bu belgeleri bankalara ibraz etmek zorundaydı. Bu duruma da son verdik." Emeklilerin istediği banka şubesinden aylığını sadece TC kimlik numarasının yazılı olduğu bir kimlik ile alabildiğini anlatan Açıkgöz, şubesini ya da bankasını değiştirmek isteyen emeklinin bunu SGK'nın internet sitesinden ya da il müdürlüklerinden yapabildiğini söyledi. Açıkgöz, bu yıl yenilenen protokollerle emeklilerin tamamına, aylığını evinde alma imkânı getirdiklerini kaydetti. PTT'nin yapılan protokolde bu yükümlülüğü üstlendiğini aktaran Açıkgöz, aylığını halen PTT'den alan emeklinin istediği andan itibaren evinde almaya başlayacağını belirtti. Aylığını PTT dışında herhangi bir bankadan alan emeklinin ise önce PTT'ye geçmesi gerekiyor. Bu işlemden dolayı emeklinin aylığından herhangi bir kesinti yapılmayacak.





