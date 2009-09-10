Yapılan zamların ardından emekliler 500 liralık bayram çeki istiyor



Emekliler 500 liralık bayram çeki istiyor. Yapılan zamların ardından emekliler, “Kriz çeki, harcama çeki ve Ramazan çeki istedik. Bayram yapabilmek için şimdi de 500 TL bayram çeki istiyoruz. Bizler talep ediyoruz. Yarın birileri de bizlerin oylarını istedikleri zaman taleplerimizi karşılayıp karşılamadıklarına göre değerlendirme yapacağız” açıklamasında bulundu.



Emekliler, 500 liralık bayram çeki istiyor. Yapılan zamların ardından emekliler, “Kriz çeki, harcama çeki ve Ramazan çeki istedik. Bayram yapabilmek için şimdi de 500 TL bayram çeki istiyoruz. Bizler talep ediyoruz. Yarın birileri de bizlerin oylarını istedikleri zaman taleplerimizi karşılayıp karşılamadıklarına göre değerlendirme yapacağız” açıklamasında bulundu.



Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Emekli Sen’den yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin içme suyunu ve ulaşım ücretlerini zamlandırdığı, akaryakıta bu yıl yapılan yüzde 43’lük zammın tüm ihtiyaç maddelerine yansıdığı ve şekere yapılan yüzde 5.2’lik zam hatırlatılarak, “Ramazandan önce et, süt, peynir, yumurta, ve tüm temel gıda maddeleri zamlandı. Elektrik’e yapılan yüzde 21’lik zam da bardağı taşırdı. Basında, her gün yeni zam hazırlıklarından bahsediliyor, bu da emeklileri çileden çıkartıyor” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, ayrıca emeklilere 2009 yılının ikinci yarısı için farklı uygulama yapılarak memur emeklilerine yüzde 4.5, Bağ-Kur ve S.S.K emeklilerine yüzde 1.83 gibi zam verildiğine dikkat çekilerek, şunlar dile getirildi:



“Komik zam ile memur emeklilerinde 30 TL, S.S.K emeklilerinde 12 TL, Bağ-Kur emeklilerinde 5 TL artış yapılarak adeta emeklilerle alay edilmiştir. Ayda ortalama 200 kwh elektrik tüketen bir konutun elektrik faturası 2009 yılbaşında 50.45 TL iken, elektriğe yapılan yüzde 21 oranındaki zamla 1 Ekim’de yaklaşık 65. 16 TL olacaktır. Aylık zam tutarı 14,71 TL dir. Sadece elektriğe yapılan zam, emeklilerin aylıklarına yapılan zammın iki-üç katıdır. Hükümet bütçe açıklarını emeklilerin ve dar gelirlilerin ekmeğini azaltarak kapatma alışkanlığından vazgeçmelidir. Elektriğe yapılan bu zam geri alınmalıdır. Aksi takdirde bu zam hükümeti çarpar.”



“Açılım yerine işsizlikle mücadele''



Türkiye’nin öncelikli probleminin işsizlik ve açlıkla mücadele olduğunu belirten Türk Emekli-Sen, şunları kaydetti:



“Türkiye’nin bölünmesine sebep olabilecek ve dostluklarımıza zarar verebilecek açılımlar yerine, Türkiye’nin öncelikli problemi işsizlik ve açlıkla mücadele etmesini istiyoruz. Yüzde 70’lik kısmı açlık sınırının altındaki emeklilerin aylık maaşlarına acilen 200 TL seyyanen zam bekliyoruz. 9 Milyonluk emekli kitlesi olarak en az 20 milyonluk oy potansiyeli olan biz emekliler yaklaşan seçimlerde oylarımızla bunun hesabını hükümetten soracağız.”



