Yapılan zamların ardından emekliler 500 liralık bayram çeki
istiyor
Emekliler 500 liralık bayram çeki
istiyor. Yapılan zamların ardından emekliler, “Kriz çeki, harcama çeki ve
Ramazan çeki istedik. Bayram yapabilmek için şimdi de 500 TL bayram çeki
istiyoruz. Bizler talep ediyoruz. Yarın birileri de bizlerin oylarını
istedikleri zaman taleplerimizi karşılayıp karşılamadıklarına göre değerlendirme
yapacağız” açıklamasında bulundu.
Emekliler, 500 liralık bayram çeki
istiyor. Yapılan zamların ardından emekliler, “Kriz çeki, harcama çeki ve
Ramazan çeki istedik. Bayram yapabilmek için şimdi de 500 TL bayram çeki
istiyoruz. Bizler talep ediyoruz. Yarın birileri de bizlerin oylarını
istedikleri zaman taleplerimizi karşılayıp karşılamadıklarına göre değerlendirme
yapacağız” açıklamasında bulundu.
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na
bağlı Türk Emekli Sen’den yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin içme suyunu
ve ulaşım ücretlerini zamlandırdığı, akaryakıta bu yıl yapılan yüzde 43’lük
zammın tüm ihtiyaç maddelerine yansıdığı ve şekere yapılan yüzde 5.2’lik zam
hatırlatılarak, “Ramazandan önce et, süt, peynir, yumurta, ve tüm temel gıda
maddeleri zamlandı. Elektrik’e yapılan yüzde 21’lik zam da bardağı taşırdı.
Basında, her gün yeni zam hazırlıklarından bahsediliyor, bu da emeklileri
çileden çıkartıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca
emeklilere 2009 yılının ikinci yarısı için farklı uygulama yapılarak memur
emeklilerine yüzde 4.5, Bağ-Kur ve S.S.K emeklilerine yüzde 1.83 gibi zam
verildiğine dikkat çekilerek, şunlar dile getirildi:
“Komik zam ile memur
emeklilerinde 30 TL, S.S.K emeklilerinde 12 TL, Bağ-Kur emeklilerinde 5 TL artış
yapılarak adeta emeklilerle alay edilmiştir. Ayda ortalama 200 kwh elektrik
tüketen bir konutun elektrik faturası 2009 yılbaşında 50.45 TL iken, elektriğe
yapılan yüzde 21 oranındaki zamla 1 Ekim’de yaklaşık 65. 16 TL olacaktır. Aylık
zam tutarı 14,71 TL dir. Sadece elektriğe yapılan zam, emeklilerin aylıklarına
yapılan zammın iki-üç katıdır. Hükümet bütçe açıklarını emeklilerin ve dar
gelirlilerin ekmeğini azaltarak kapatma alışkanlığından vazgeçmelidir. Elektriğe
yapılan bu zam geri alınmalıdır. Aksi takdirde bu zam hükümeti
çarpar.”
“Açılım yerine işsizlikle mücadele''
Türkiye’nin öncelikli probleminin işsizlik ve açlıkla
mücadele olduğunu belirten Türk Emekli-Sen, şunları
kaydetti:
“Türkiye’nin bölünmesine sebep olabilecek ve dostluklarımıza
zarar verebilecek açılımlar yerine, Türkiye’nin öncelikli problemi işsizlik ve
açlıkla mücadele etmesini istiyoruz. Yüzde 70’lik kısmı açlık sınırının
altındaki emeklilerin aylık maaşlarına acilen 200 TL seyyanen zam bekliyoruz. 9
Milyonluk emekli kitlesi olarak en az 20 milyonluk oy potansiyeli olan biz
emekliler yaklaşan seçimlerde oylarımızla bunun hesabını hükümetten soracağız.”