Emekliler 2 bin lira zam farkı alabilir

T24 -



Milyonlarca emekliye zam farklarını alma imkanı doğdu.

SSK ve Bağ -Kur'un 8 milyon emeklisine 2003 ve 2006'da verilmesi gereken yüzde 3.25 ve yüzde 2.25'lik zam verilmemesi nedeniyle dava açanlar kazanmaya başladı.

Emekli Sandığı ile farkı kapatmak için verilen zam hayata geçmeyip açılan davalar da kazanılınca en düşük aylık alanın bile toplam 2 bin 113 lira alacağı doğdu.

Haberturk'ün haberine göre, emeklilerin ayrı ayrı dava açmaları gerekiyor. Taban aylık üzerinden bile hesaplansa emeklilere eksik ödemenin faturası 16 milyar liranın üzerine çıkıyor.

Öte yandan emekliler bu yılki zamlarını da Torba Yasa'daki gecikme nedeniyle henüz alamadı. Emekliler Mart ayında zamlarını toplu olarak alacak.



