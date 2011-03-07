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Ekonomi

Emekliler 2 bin lira zam farkı alabilir

SSK ve Bağ-Kur emeklisine farkı kapatmak için 2003 ve 2006'daki zamlar uygulanmadı. Dava açan 2 bin 113 TL'lik zam farkını alıyor.

07 Mart 2011 02:00

T24 - SSK ve Bağ-Kur emeklisine farkı kapatmak için 2003 ve 2006'daki zamlar uygulanmadı. Dava açan 2 bin 113 TL'lik zam farkını alıyor.

 
Milyonlarca emekliye zam farklarını alma imkanı doğdu.

SSK ve Bağ -Kur'un 8 milyon emeklisine 2003 ve 2006'da verilmesi gereken yüzde 3.25 ve yüzde 2.25'lik zam verilmemesi nedeniyle dava açanlar kazanmaya başladı.

Emekli Sandığı ile farkı kapatmak için verilen zam hayata geçmeyip açılan davalar da kazanılınca en düşük aylık alanın bile toplam 2 bin 113 lira alacağı doğdu.

Haberturk'ün haberine göre, emeklilerin ayrı ayrı dava açmaları gerekiyor. Taban aylık üzerinden bile hesaplansa emeklilere eksik ödemenin faturası 16 milyar liranın üzerine çıkıyor.

Öte yandan emekliler bu yılki zamlarını da Torba Yasa'daki gecikme nedeniyle henüz alamadı. Emekliler Mart ayında zamlarını toplu olarak alacak.

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