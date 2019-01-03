Emekli zamları belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.19 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayında enflasyonun yüzde 0,40 oranında gerilediğini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu. Rakamlarının açıklanmasının ardından kamu emekçisi ve emeklilerin zam oranı da belli oldu.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10.19 maaş zammı alacak.



Memur ve emekli yüzde 4 + enflasyon farkı ile yüzde 10.7 maaş zammı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

