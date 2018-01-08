Emekli yarbaydan 'FETÖ' itirafı: 2017'de evime geldiler; kaçmak istedim ama peşimi bırakmadılar

'FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ardından itiraflarda bulunarak serbest bırakılan emekli yarbay Yaşar Kalkan, "2014’te mahrem imam Nail ile tanıştırıldım. Mart 2017’de eşi evime geldi. Nail’in beni beklediğini söyledi. Gittim görüştüm. Ne kadar kaçmak istesem de peşimi bırakmadılar" dedi.

'FETÖ' ile 2000’li yıllarda tanıştğını söyleyen Kalkan, "Kod adım Enver’di. 2006’da teknik istihbaratta görevliyken, cemaatten kopmak istedim. ‘Bunu yapan cezalandırılır, işleri ters gider’ diye tehdit ettiler" diye konuştu.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göreon görev yeri Şırnak 23. Tümen Komutanlığı'ndayken, darbe girişiminden 14 gün sonra emekli olan Kalkan örgütle en son 2017 Mart'ında görüştüğünü itiraf etti. Yaşar Kalkan şunları kaydetti:

"FETÖ ile Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşım olan Enes kod isimli T.A. sayesinde 2000'de irtibat kurdum. Ankara'da T.A. bana ‘dürüst, dini bütün arkadaşlarım var, bunlarla seni tanıştırmak istiyorum' dedi. ‘Hamdi' ve ‘Faruk' kod adını kullanan abilerle görüşmeye başladım. Yapı içerisinde ‘Enver' kod adını kullandım. 2006'da Ankara teknik istihbarat dairesinde görevdeyken, yoğun ısrarları sonucunda adını 'Nail' (üst düzey mahrem imamlardan) olarak bildiğim kişinin evinde buluştuk. Nail'e Atatürkçü bir görüşe sahip olduğumu ve cemaatle ilgimin olamayacağını ifade ettim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Nail ile uzun süre görüşmedik. 2017 Mart ayında Nail isimli şahsın eşi evime çat kapı geldi. Nail'in site dışında beni beklediğini söyledi. Ona darbe ile bir irtibatının olup olmadığını sordum, inkar etti. Bu yapıdan ne kadar kaçmak istesem de bir şekilde benimle irtibat kurdular. Araya zaman girse de peşimi bırakmadılar. En son Mart 2017'de görüştük."