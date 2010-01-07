Emekli vekillerin aylığı 4 bin 785 lira oldu

T24- Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından emekli maaşlarına 63-101 TL arasında artışlar yapıldığı açıklanırken, gözler, devletin zirvesinden emekli olanların maaşlarına çevrildi. En düşük işçi emeklisinin maaşı, yapılan yüzde 20.4'lük artışla 683 TL olurken, devletin zirvesinde uygulanan emekli maaşları merak konusu oldu. Buna göre, emekli milletvekilleri aylığı 4 bin 669 liradan 4 bin 785 liraya çıktı.



Akaşm gazetesinin haberine göre emekli cumhurbaşkanları, 2009 yılında 10 bin 800 TL, 2008'de de 9 bin 470 TL maaş alıyordu. Bu çerçevede, eski cumhurbaşkanları Kenan Evren, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer, 11 bin 400 TL emekli maaşı alacak.



EMEKLİ TBMM başkanları ve emekli başbakanların maaşı da emekli cumhurbaşkanı maaşına göre hesaplanırken, bu iki makamdan emekli olanlar, 2008'de 7 bin 102 TL, 2009 yılında da 8 bin 100 TL maaş alıyordu. Söz konusu maaş, 2010 yılı için ise 8 bin 555 TL olarak uygulanacak.



EMEKLİ milletvekili maaşları da 2010 için yüzde 2.5+2.5'luk zam öngörülen memur maaşları artışına göre artarken, emekli vekil maaşları da 2010'un ilk 6 ayında yüzde 2.5 oranında artacak. Bu artışla, 25 hizmet yılına göre 4 bin 669 TL olarak uygulanan emekli vekil maaşı, 4 bin 785 TL olarak uygulanacak. Söz konusu maaş, 2008 yılında 4 bin 294 TL olarak uygulanıyordu.



l GENELKURMAY Başkanı'nın emekli maaşı ise 5 bin 541 TL'den 5 bin 679 TL'ye çıktı. Emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı ise yeni yılda 3 bin 974 TL aylık alacak.

CEO'ların emekli maaşları kaç lira?

Türkiye'nin önemli holding ve şirketlerinin başında bulunan isimlerin de bazıları emekli... İşte CEO'ların emekli aylıkları:

CEO'nun adı (Şirketi) Emekli aylığı (TL)

Ömer Aras (Finansbank) 1.859

Haluk Gerçek (Enka) 1.768

Hakan Ateş (Denizbank) 1.458

Bülent Bulgurlu (Koç Holding) 1.345

Hüsnü Akhan (Doğuş Holding) 1.129

Ahmet Dördüncü (Sabancı Holding) 1.205

Erdal Karamercan (Eczabaşı Holding) 1.118

Ömer Yüngül (Vestel Şirketler Grubu) 1.076

Aka Gündüz Özdemir (Arçelik) 1.058

Bülend Özaydınlı (Migros) 987

Ali Pandır (Tofaş) 889

Ata'nın ilk emekli maaşı 5 bin kuruştu

1927'de 41 yıl askerlik görevi sonrası emekli olan Atatürk'e, o zamanki uygulamada tavan maaş olan 50 lira aylık bağlandı. 1 Haziran 1930'da ise emekli Reisi-i Cumhur olarak 201 lira 28 kuruş aldı

BAŞBAKAN Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı 7.3 milyon emekliyi ilgilendiren 10.4-20.4 oranındaki zammın tartışması sürerken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de 1930 yılında sadece 5 bin kuruş emekli aylığı verildiği ortaya çıktı. Türkiye İşçi Emeklileri Derneği'nin yayınladığı 'Ulu Önder Atatürk'ün Emeklilik Belgeleri' adlı kitapta teğmenlik rütbesinden, emekli olduğu 30 Haziran 1927'e kadar Mustafa Kemal'in 28 yıl, 3 ay, 29 gün hizmet verdiği, 2 yıl İtalyan Harbi zammı, 1 yıl Balkan Harbi zammı, 5 yıl Harbi Umumi zammı, 5 yıl İstiklal Harbi zammının da eklenmesiyle 41 yıl 3 ay 29 gün çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Mustafa Kemal'in emekli aylığının tavan ücret olan 5 bin kuruş (50 lira) olarak hesaplandığı da belgelerde ifade ediliyor. Kitapta Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'ndan emekli olmasına dair belgeler de yer alıyor. Bu belgelere göre Mustafa Kemal Atatürk'ün, Reis-i Cumhur makamından emekli olduktan sonra 201 lira 28 kuruş maaş almasına karar verildiği, bu maaşın da 1 Haziran 1930 tarihinden itibaren verilmesine başlandığı ifade ediliyor.





KAMU-SEN'DEN PROTESTO



Türkiye Kamu-Sen üyesi bir grup Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı emekli zamlarını protesto etti. Maçka Parkı'nda toplanan grup, yanlarında getirdikleri kaşıkları boş tencerelere vurarak, “Emekliye kaşıkla, yandaşa, rantiyeye kepçeyle' sloganları attı.