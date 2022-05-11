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Ekonomi

Emekli ve memura ek zam için 3 formül masada

11 Mayıs 2022 16:07

Enflasyon artışı ve toplu sözleşme zammı haricinde emekliler ve memurlar için ocak ayında yapılan ek artışa benzer bir sosyal refah desteği gündemde. Buna göre üç formül de öne çıkıyor.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta 2.500 TL'ye çıkartılan taban maaşlarının artırılması bir formül olarak duruyor.

Bunun dışında yine tüm emeklilere seyyanen zam yapılması da düşünülüyor. Bir başka formüle göre ise memur ve memur emeklileri için belirlenen yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammının yükseltilmesi. Bu formüller ayrı ayrı uygulanabileceği gibi hepsi de aynı anda gündeme gelebilir.


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