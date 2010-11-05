-EMEKLİ TÜMGENERALİN İNTİHAR GİRİŞİMİ ADANA (A.A) - 05.11.2010 - Adana'da, kaldığı orduevinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulunan emekli Tümgeneral Ali Nihat Özeyranlı (60), hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Orduevinde kalan emekli Tümgeneral Ali Nihat Özeyranlı'nın odasında silah sesi duyan tesis görevlileri, odaya yedek anahtarla girdi. Ağır yaralı olarak bulunan Özeyranlı, Adana Numune Hastanesine kaldırıldı. Göğüs bölgesinde mermi girişi bulunan ve hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirilen Özeyranlı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özeyranlı, 1998-2000 yılları arasında KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı görevinin ardından 30 Ağustos 2000 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmişti. Konya'da Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini yürütürken emekliye ayrılan Özeyranlı'nın, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde petrokimya üzerine bir işletmeye ortak olduğu öğrenildi. Özeyranlı'nın İstanbul'da ikamet ettiği ancak, zaman zaman Adana'ya gelerek bir süre burada kaldığı, kardeşinin de Adana'da kurmay albay olarak görev yaptığı belirtildi.