Emekli Tümgeneral Özkasnak tutuklandı

28 Şubat soruşturması kapsamında aralarında dönemin etkin askerlerinden Erol Özkasnak'ın da olduğu 8 kişi tutuklandı. İlk dalga operasyonuyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 26'ya yükseldi.



28 Şubat soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda, aralarında dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Erol Özkasnak’ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Önceki gün başlayan operasyonda gözaltına alınan 4’ü muvazzaf 11 asker dün sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne getirildi.

11 asker adliyedeki savcılık sorgularının ardından ‘hükümetin görev yapmasını tamamen ya da kısmen engellemek’ suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme gece saatlerinde Erol Özkasnak, muvazzaf albaylar Mustafa Hakan Bural, Ahmet Dağcı, Bahaddin Çelik, Mustafa İhsan Tavazar; emekli albaylar, Veli Seyit, Osman Bülbül ve Seyfullah Sönmez'in tutuklanmasına karar verdi.

Emekli askerler; Yaşar Bülent Aksaray, Güneş Kral ve İbrahim Raşit Çağan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erol Özkasnak ile birlikte tutuklanan emekli askerler Sincan Cezaevi’ne; muvazzaf askerler ise Mamak Askeri Cezaevi’ne gönderildi.



Tututklu sayısı 26'ya yükseldi



28 Şubat soruşturması kapsamında ilk operasyon geçen hafta başlamış ve aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de olduğu 18 kişi tutuklanmıştı.

Bu gece tamamlanan ikinci dalga operasyonun adli süreciyle birlikte, soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı da 26’ya yükseldi.

Emirleri uyguladım

28 Şubat soruşturmasında Bodrum’daki evinde gözaltına alınan dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, getirildiği Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde “Ben emirleri yerine getirdim, bir TSK mensubu olarak yasadışı bir şey yapmam söz konusu olamaz” dedi. Yaklaşık 5 saat süren sorguda Özkasnak’a, Batı Çalışma Grubu’nun işlevine yönelik sorular soruldu.

İlk muvazzaflar getirildi

Muvazzaflar hariç Özkasnak ve diğer şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Merkez Komutanlığı’nda tutulan muvazzaf askerler Hava Kurmay Albay Seyfullah Sönmez, Albay Mustafa Hakan Bural, Albay Ahmet Dağcı ve Albay Mustafa İhsan Tavazar, dün sabah adliyeye sevk edildi. Adresinde bulunamayan emekli Kıdemli Albay İbrahim Reşit Çağın, dün öğle saatlerinde teslim oldu. Emekli Yarbay Bülent Yanaşık ise henüz aranıyor. Emekli askerler, emniyette rütbelerine göre sorgulandı. Sorgulamaları biten emekli subaylar Veli Seyit, Bahaddin Çelik, Osman Bülbül ve Yaşar Bülent Aksaray, adliyeye sevk edildi.

Emniyette 5 saat süren sorguda BÇG soruları

Emniyette en son ifade veren isim Özkasnak oldu. Yaklaşık 5 saat süren sorgusunda Özkasnak’a, daha önce aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara sorulan Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) kuruluş amacı, yürütülen faaliyetler, bazı rütbelilerle ilişkisi, kendisinin buradaki görevinin yanı sıra, BÇG’nin medya ile olan ilişkileri, Sincan’da tankların yürütülmesi gibi savcılığın hazırladığı şablon sorular yöneltildi.

Özkasnak’a, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı’nın logolarının bulunduğu gizli ibareli belgelerle ilgili sorular da yöneltildi. Bu belgelerin nerelere gönderildiği ve kişilere yönelik psikolojik bir propaganda aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı soruldu. 26 Ağustos 1997 tarihli Genelkurmay Psikolojik Harekât Grup Komutanlığı görev, yetki ve sorumlulukları yönergesi ve ekleri de Özkasnak’a gösterildi.

Gizli ibareli belgelerden haberim yok

Avukatı ile birlikte sorulara yanıt veren Özkasnak, diğer emekli askerler gibi söz konusu belgelerden haberi olmadığı yönünde bilgi verdi. Kendisine isnat edilen suçlamaları reddeden Özkasnak, “Ben şahsıma verilen emirleri yerine getirdim. TSK’nın bir mensubu olarak yasadışı bir şey yapmam söz konusu olamaz” dedi. Özkasnak, tutuklu emekli Orgeneral Çevik Bir gibi Milli Güvenlik Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi için, yasal çerçeve içinde bir dizi çalışma ve işlemler yapıldığını beyan etti.