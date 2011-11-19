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Emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Dalan ile mi birlikte?

Hakkında yakalama kararı bulunan İnternet Andıcı Davası'nın sanıklarından emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı'nın sahte kimlikle Habur üzerinden Irak'ın Kuzey'ine orad

19 Kasım 2011 02:00


T24 - Hakkında yakalama kararı bulunan İnternet Andıcı Davası'nın sanıklarından emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı'nın sahte kimlikle Habur üzerinden Irak'ın Kuzey'ine oradan da Belarus'a geçtiği iddia ediliyor. TRT Haber bugün şu iddiayı haberleştirdi.





Miliyet gazetesinin TRT'ye dayandırdığı habere göre, hakkında yakalama kararı bulunan emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı firar mı etti?


Hükümet aleyhinde kara propaganda yapmak amacıyla internet sitelerinin kurulmasını sağlayan andıç belgesinde imzası bulunan 6 komutandan biri olan Bakıcı, sır oldu.


Mustafa Bakıcı'nın Irak'ın Kuzeyi'nden ülke dışına çıktığı oradan da Belarus'a geçtiği iddia ediliyor.



Habur'da Çıkış Kaydı Yok


Buna karşın Habur Sınır Kapısı'nda bir çıkış kaydı yok.


Emekli Tümgeneral Bakıcı'nın hakkındaki yakalama kararı sebebiyle sahte kimlik kullandığı düşünülüyor.


İddialar arasında Mustafa Bakıcı'nın kaçmadan önce hesaplarını boşalttığı ve yanına yüklü miktarda para aldığı da var.



Bakıcı, Dalan ile mi birlikte?


Tümgeneral Bakıcı'nın son olarak Belarus'un başkenti Minsk'te bir çiftlikte Ergenekon ve İnternet andıcı davalarının kırmızı bültenle aranan firari sanığı Bedrettin Dalan'la birlikte olduğu iddia edildi.



Niçin Belarus?


Belarus'la Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.


Öte yandan Bakıcı'nın avukatı Mahir Işıkay, kendisinin ve ailesinin emekli tümgeneralin yerini bilmediğini açıkladı.


8 Ağustos'ta İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılan Mustafa Bakıcı, GATA'da tedavi gördüğü gerekçesiyle teslim olmamıştı.


26 Ağustos'ta taburcu olan Mustafa Bakıcı, Yüksek Askeri Şura'da Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.


Mustafa Bakıcı son olarak 12 Eylül'de eşine verdiği vekaletnameyle emeklilik dilekçesini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletmişti.





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