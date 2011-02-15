-EMEKLİ TÜMGENERAL DURUSOY TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine çıkan emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy, hakkındaki verilen tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklandı. Durusoy'un, Silivri Cezaevi'ne gönderilmesi bekleniyor. Durusoy'un, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda 11 Şubatta gerçekleşen ''Balyoz Planı'' davasının 13. duruşmasına katıldığı ve öğleden sonra rahatsızlandığı için Haydarpaşa'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine (GATA) muayene olmaya gittiği belirtildi. Hastanede yatırılarak tedavi görmesine karar verildiği ve bu sabah taburcu olduktan sonra avukatıyla beraber Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldiği kaydedilen Durusoy hakkında, öğleden sonra duruşmada olmadığı için tutuklama kararı çıkarılmıştı.