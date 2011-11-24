-Emekli Tümgeneral Bakıcı'ya soruşturma ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in isminin kışladan kaldırılacağı yönünde herhangi bir çalışma olmadığını, Tümgeneral Mustafa Bakıcı ile ilgili olarak askeri savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde, son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konularda bazı medya organlarında çeşitli haberler yayınlandığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi: ''Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konularda, günlük tartışmaların dışında kalmak, sadece ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haber vermek prensip edinilmiştir. Ancak, 20-24 Kasım 2011 tarihlerinde bazı basın yayın organlarında haber olarak verilen konular hakkında açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Hasdal'da tutuklu bulunan silah arkadaşlarımızı ziyaret; silah arkadaşlığı dayanışmasının, insani ve vicdani duyguların tezahür ettiği ve oldukça önemsediğimiz, Askeri Savcılıktan müsaade alınarak ve cezaevi kurallarına uyularak, bireysel olarak gönüllülük esasına göre yapılan bir faaliyettir. Emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yedinci Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in isminin kışladan kaldırılacağı yönünde herhangi bir çalışma mevcut değildir.''