Emekli Tümgeneral Atilla Özler: Bize kumpas kurdular

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası'nda hak ihlali olduğu kararının ardından, cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Tahliye kararının ardından Silivri Cezaevi'nde ilk ayrılardan biri de Emekli Oramiral Özden Örnek oldu. Cezaevinden otomobille ayrılan Örnek, "Çok mutluyuz, başka da söylenecek birşey yok" dedi.

Emekli Hava Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Silivri Cezaevi'nde tahliye oldu. Nogaylaroğlu cezaevinin önünde kısa bir açıklama yaparak, "Başta ailelerimize, avukatlarımıza ve bizleri destekleyen Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Burada 3 sene kalmamız çok önemli değil. Önemli olan bunun sonucunda Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olmasıdır. Burada ulunduğumuz süre içinde Silivri'de bize bir aile ortamı yaratan cezaevi yöneticilerine ve bütün görevlilerine ve sağlık faaliyetlerinin tümünü aksamdan yürüten başta Silivri Devlet Hastanesi olmak üzere, İstanbul'da ki hastanelere, doktor ve sağlık personeline teşekkür ediyorum. Tabii ki Jandarmamıza 'da teşekkür ediyorum" dedi.

Asker olarak, 3-5 sene evinden ayrı kalmanın önemli olmadığını belirten Nogaylaroğlu, "Evimizden ayrı kaldık. Bunu da o şekilde kabul ediyorum. Ama bunun sonucunda Türk halkı mutlaka gelecekte emniyet içerisinde olmalı. Bunun sonucunda ders alıp geleceğimizi çok daha iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Bu kararın alınmasında siyasi askeri kimin emeği varsa, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Balyoz Davası'nda mahkemenin kararının ardından, Mamak Askeri Cezaevi'nde emekli Albay Sinan Topuz, cezaeviden çıktı.

Tek kadın hükümlü de tahliye edildi

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Balyoz Davası'ndan tutuklanan tüm sanıklar için tahliye kararı vermesinin ardından, davanın tek kadın hükümlüsü emekli Albay Berna Dönmez de, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden çıktı.

Yaklaşık 21 aydır hapis yatan Berna Dönmez’i cezaevi önünde eşi Zeki Dönmez ile yakınları ve dostları karşıladı. Cezaevinden çıkan Dönmez, kendisini bekleyen yakınlarıyla tek tek kucaklaştı. Berna Dönmez, yakınlarının ısrarı üzerine eşiyle tekrar kucaklaşırken, çevrede bulunanlar tarafından alkışlandı.



Dönmez, cezaevi kapısı önünde yaptığı açıklamada, çok zor bir süreç yaşadığını belirterek, “Bunun biteceğini biliyordum. Adeletin bir gün tecelli edeceğini biliyordum. Nitekim Anayasa Mahkemesi, kararıyla bunu bize gösterdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Başta Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olmak üzere, bütün mahkeme üyelerine teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizim karşılaştığımız haksızlıklarla, hukuksuzluklarla hiç kimsenin karşılaşmasını istemiyorum. Ama bizlere bu haksızlıkları, hukuksuzları yapanların da adalet önünde bizlere yaptıkları gibi değil, adil bir şekilde yargılanmalarını istiyorum" dedi.

Berna Dönmez, açıklamanın ardından eşiyle birlikte cezaevinin önünden ayrıldı.

Cezaevi önünde zeybek oynadı

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davası ile ilgili 'hak ihlali yapıldığı' yönünde karar açıklamasının ardından Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tüm sanıklara tahliye kararı vermesi, İzmir'de de coşkuyla karşılandı. Şirinyer Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 10 muvazzaf askerden önce, kamuoyunun "Zeybekçi Paşa" diye tanıdığı emekli Tümgeneral Atilla Özler, F Tipi Cizaevinden tahliye oldu. Özler, arkadaşları için Şirinyer Cezaevi önüne gelirken burada zeybek oynadı.





'Bu kumpası bize kurdular'







İzmir'de Balyoz sanıklarından ilk olarak 30 Ağustos'ta emekli olan emekli Hava Tümgeneral Atilla Özler, Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden tahlile oldu. Kamuoyunda "Zeybekçi paşa" olarak tanınan Özler, evine gitmek yerine 10 tahliyenin beklendiği Şirinyer Askeri Cezavi'ne geldi. Özler burada yaptığı açıklamada "Bu kumpası bize kurdular. Bundan sonra hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız için bu kumpası kuranların cezalandırılması için, ortaya çıkartılması için çalışmalıyız" dedi.



Görevde olduğu sırada yabancı subayların da bulunduğu bir baloda oynağı zeybekle tanınan ve kamuoyunun "Zeybekçi paşa" diye bildiği Atila Özler, Askeri cezaevi önünde tohplananların isteği üzerine davul zurna eşliğinde zeybek oynadı Özler daha sonra "Arkadaşlamı teslim alacağım" diyerek cezaevi bahçesine girdi.

Tahliye olan diğer isimler

Sevinçle karşılanan kararla birlikte Şirinyer Askeri Cezaevi'nde aynı davadan tutuklu bulunan Deniz Kurmay Albay Mesut Zafer Sarı, Deniz Kurmay Albay Mücahit Erakyol, Deniz Albay Mete Demirgil, Deniz Albay Akın Üredi, Deniz Kurmay Albay Alpay Çakarcan, Deniz Kurmay Albay Mehmet Koray Eryaşar, Hava Kurmay Yarbay Cenk Hasımoğlu, Hava Kurmay Yarbay Süleyman Namık Kurşuncu, Jandarma Kurmay Yarbay Oğuz Türksoyu ve Jandarma Kurmay Albay Murat Özçelik'in tahliyesi bekleniyor. Bu tutuklulardan sadece Deniz Kurmay Albay Mehmet Koray Eryaşar, İstanbul'da görülen askeri casusluk davasından tutuklu bulunmasından dolayı tahliye olamadı.

Mahkeme kararını öğrenen tutukluların yakınlarının yanı sıra hem vatandaşlar hem de İşçi Partisi üyeleri de cezaevinin de içerisinde yer aldığı Şirinyer'deki Merkez Komutanlığı'na gitti. Tutuklu yakınlarının içeriye alınmasının ardından vatandaşlarda ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp Harbiye Marşı'nı okudu. Cezaevi önünde tahliye için bekleyiş ise devam ediyor.