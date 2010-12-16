-EMEKLİ TÜMAMİRAL GÜVEN HAKKINDA TAKİPSİZLİK ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, emekli Tümamiral İlker Güven hakkında, halen boşanma aşamasında olduğu eşinin, "askeri belgeleri para karşılığı bazı sivil şahıslara sattığı yönündeki iddiaları" üzerine yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Askeri savcılığın 4 sayfalık kararında, İlker Güven'in boşanma aşamasında olduğu eşi Sunahanım Güven'in, "İlker Güven'in bazı askeri belgeleri para karşılığı bazı sivil kişilere sattığına" ilişkin beyanlarının, 14 Nisan 2010'da basın-yayın organlarında yayınlandığı, bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığının yazısıyla bir gün sonra soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İlker Güven'in, "şüpheli" sıfatıyla alınan ifadesinde özetle, "eşi Sunahanım Güven'in iddialarının doğru olmadığını, kendisine iftira atıldığını" beyan ettiği kaydedilen kararda, İlker Güven'in, "eşinin, ismini kullanarak bazı çıkar girişimleri ile şeref ve haysiyetine dokunan davranışlarda bulunduğunu öğrenmesinin" ardından boşanma davası açtığını anlattığı belirtildi. Kararda, soruşturma safhasında, Sunahanım Güven ile emekli Oramiraller Özden Örnek ve Metin Ataç, emekli Orgeneraller İsmail Koçman, Necdet Timur, Çevik Bir ve Oramiral Emin Murat Bilgel'in de arasında bulunduğu bazı kişilerin "tanık" sıfatıyla ifadelerinin alındığı bildirildi. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının, Sunahanım Güven'in ibraz ettiği ve bazılarının üzerinde İlker Güven'in parmak izi ve yazı örnekleri bulunan belgelerin, "devletin güvenliğine ilişkin belgeler" kapsamında olmadığını belirlediği ifade edilen kararda, "Nitekim söz konusu belgeler şüphelinin eşi tarafından Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına ibraz edildiğinde, istihbarı nitelik taşımadığı, Sunahanım Güven tarafından dile getirilen hususlarla ilgili herhangi bir kanıt olmadığı için görüşmenin tamamen boşanma davasında yarar sağlamak amacına matuf olduğu ve herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadığı değerlendirilmiştir" denildi. İlker Güven ve ailesinin menkul ve gayrimenkul kayıtlarıyla banka hesap hareketlerinde, Sunahanım Güven'in beyanlarını doğrulayıcı bulguya ulaşılamadığı belirtilen kararda, bütün bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde, "Sunahanım Güven'in beyanları dışında, İlker Güven'in para karşılığı bazı askeri bilgi ve belgeleri sivil şahıslara verdiği, devletin güvenliğine ilişkin belgeyi temin ettiği, bulunduğu yerden aldığı, başka bir yerde kullandığı konusunda herhangi bir delil bulunmadığına karar verildiği" anlatıldı. Kararda, şöyle denildi: "Şüpheli (İlker Güven) ile eşi arasındaki boşanma davası açılmasından sonraki süreçte meydana gelen olaylar göz önüne alındığında, Sunahanım Güven'in bu süreç ve bu süreçte meydana gelen olaylar nedeniyle soruşturma emri verilmesine konu olan beyanlarda bulunmuş olabileceği, Sunahanım Güven'in başka herhangi bir delil ile desteklenmeyen beyanının tek başına başka bir araştırma işlemi yapılmasına ve şüpheli hakkında soruşturma emri verilen suçtan kamu davası açılmasına yeterli olmadığı kanaatine varıldığından, emekli Tümamiral İlker Güven hakkında, soruşturma emrine konu suçtan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir."