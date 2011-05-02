-EMEKLİ TUĞGENERAL OCAK: KRAL ÇIPLAK İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Balyoz Planı davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral İzzet Ocak savunmasını tamamladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasına devam eden Ocak, 26. duruşmaya gelindiğini ve birçok konunun açıklığa kavuştuğunu belirterek, ''Ben sizden beklerdim ki, iki üye hakimle ara karar almak için arkaya çekilin, sonra savcıyla birlikte gelin, (kral çıplak) deyin. (Şimdiye kadar yönlendirilmiş olabiliriz. Ama biz onurlu hakim ve savcılarız, artık bu oyuna alet olmayız) demenizi beklerdim. Silivri Belediyesine telefon edip çöp kamyonlarının ne zaman geleceği öğrenilir. Çöp kamyonuna bütün dava dosyası yüklenir, atılır'' diye konuştu. Darbe planı yapıldığı iddia edilen seminer sırasında 1. Ordu İstihbarat Başkanı olduğunu söyleyen Ocak, ''Seminere katılmamam mümkün değil. Ama bu seminerde egemen harekat planı görüşüldü. Balyoz'un B'si bile yoktu. Balyoz'u Ocak 2010'da duyduk. Seminere kısmen planlamacı, kısmen de katılımcı olarak katıldım'' diye konuştu. Seminere dışarıdan geleceklere yer ayarlanması amacıyla katılımcıların listelerinin belirlendiğini ifade eden Ocak, kalacak yerlerin ve seminere gidiş gelişlerinin ayarlanması ile katılımcılara elektronik kartların verilmesinin planlanmasını sağladığını söyledi. Ocak, ''40 yıl bu üniformayı giydim. Veremeyeceğim hiç bir hesabım yoktur. Beraatimi talep ediyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken de, sağlık nedeniyle gelemeyen sanıkların hastanede olduklarına dair yazıların mahkemeye ulaştığını belirterek, bazı sanıkların da tutukluluklara yapılan itirazlara ilişkin dilekçe verdiklerini kaydetti. Diken, duruşmayı yarına erteledi.